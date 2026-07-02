Dani Fernández actuará en el Náutico con fecha por confirmar

El Náutico de San Vicente sumará este verano un nuevo argumento a su condición de escenario de referencia de la música en directo. El emblemático local de San Vicente do Mar, en O Grove, contará con un escenario solar y acogerá cuatro conciertos exclusivos vinculados a las giras de Dani Fernández, Iván Ferreiro, Marlon y Veintiuno, dentro del acuerdo anunciado por Repsol y Warner Music Spain.

La presencia de Dani Fernández aparece como uno de los grandes reclamos del convenio, aunque su actuación todavía no tiene fecha confirmada. Las citas se irán anunciando a lo largo del verano y la primera llegará este viernes 3 de julio con el concierto de Veintiuno, que servirá como estreno de esta programación especial en la sala grovense.

El acuerdo incluye el suministro de energía con garantía de origen 100% renovable al Náutico, además de la instalación de un escenario impulsado por energía solar. La iniciativa forma parte de la alianza entre Repsol y Warner para llevar soluciones energéticas renovables a la música en directo y reducir la huella de carbono asociada a las giras y a los espacios de ocio.

Las giras de Dani Fernández, Iván Ferreiro, Marlon y Veintiuno sumarán cerca de 90 conciertos en 2026 y recorrerán más de 47.000 kilómetros con combustible de origen 100% renovable de Repsol, según explicaron ambas compañías. La colaboración contempla también un estudio profesional de grabación móvil alimentado con energía solar.

«Queremos estar presentes en aquellos espacios donde las personas disfrutan de su tiempo de ocio y hacerlo aportando soluciones energéticas que ayuden a que esos momentos reduzcan su huella de carbono», señaló Marcos Fraga, director de Comunicación y Marca de Repsol. Desde Warner Music Iberia, Guillermo González destacó que el acuerdo permite desarrollar las giras con soluciones energéticas de origen 100% renovable.

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El Náutico se incorpora así a una estrategia iniciada por Repsol en 2023 en festivales y espacios de ocio. En San Vicente, esa apuesta tendrá este verano una traducción concreta: música en directo, nombres de primer nivel y un escenario solar junto al mar.