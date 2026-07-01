La Xunta confirma la desaparición de un aula de tres años en el colegio A Lomba de Vilagarcía

La inspección educativa ya ha comunicado al colegio de A Lomba, en Vilagarcía, que el curso próximo tendrá una línea menos de cuarto curso de Infantil. Una medida que ha generado una profunda preocupación entre los padres de alumnos de tres años, tanto del colegio matriz como del Anexo A Lomba. Y es que la Consellería de Educación no ha dicho qué línea se eliminará, si una de las dos que tiene el centro de A Lomba o la que existe en el Anexo.

La inspección quiere que sea la dirección del colegio la que le elija donde se elimina el aula, aunque todo apunta a que finalmente deberá ser la Xunta la que tome esa decisión. Hasta este curso, A Lomba tenía tres líneas (aulas) en cuarto de Infantil, dos en A Lomba y una en el Anexo.

Pero la Xunta quiere recortar una por el descenso de matrícula, una medida que ya fue cuestionada en su momento por la asociación de padres de alumnos de A Lomba. Para el colegio principal se han anotado 19 niños, y para el Anexo, ocho. Con estas cifras, caben dos posibilidades.

La ANPA de A Lomba va a reunirse con los partidos políticos de Vilagarcía para recabar su apoyo

Una sería juntar a todos los niños en el centro principal, habilitando dos aulas de unos 13 niños cada una; esto supondría eliminar la línea del Anexo, y obligaría a algunas familias a tener a sus hijos en dos colegios distintos o a cambiar a los hermanos mayores del Anexo al centro principal, situado en A Xunqueira.

La segunda opción pasaría por mantener el aula del Anexo, de modo que en A Lomba quedarían 19 niños en una aula, el doble que en el otro colegio. También se ha barajado una tercera opción: que al menos un par de niños se trasladen del Anexo hacia A Lomba para hacer allí dos aulas, y que los demás niños del Anexo conformen un aula mixta con alumnos de tres y cuatro años.

Reunión con los partidos políticos

A mayores, los funcionarios de Educación han comunicado al colegio que desaparece una de las plazas de profesora de apoyo que tenía el centro, por lo que el curso próximo quedarán con 11 docentes. Además, avanzaron que en el próximo catálogo, en A Lomba quedarán con siete aulas y nueve profesoras, tres menos que el curso que acaba de finalizar.

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El presidente de la asociación de padres de alumnos de A Lomba, Antón Campos, ha manifestado que, «vamos a pelear para evitar estos recortes», y ha anunciado una ronda de contactos con los partidos políticos de Vilagarcía para recabar su apoyo.