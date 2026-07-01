Villaverde avala las investigaciones sobre la sostenibilidad de las bateas

La titular de la Consellería do Mar ha participado esta mañana en un acto en la sede de la Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) en el que se presentaron tres estudios técnicos centrados en la sostenibilidad, los servicios ecosistémicos y la pegada de carbono del sector miticultor.

En el acto, los equipos científicos expusieron las conclusiones de unos trabajos de utilidad para disponer de diagnósticos rigurosos y avanzar en la gestión del conjunto del complejo marítimo-pesquero gallego. Las investigaciones, dirigidas por científicos del Instituto de Investigación Mariñas (IIM-CSIC) como Xosé Antón Álvarez Salgado y Uxío Labarta, junto a la consultora Ingenia, analizan a través de indicadores cuantitativos el comportamiento ambiental del mejillón en las rías gallegas.

El estudio «El cultivo de mejillón, una actividad sostenible. Valoración de los servicios ecosistémicos proporcionados por el cultivo de mejillón de Opmega» es una investigación que ha elabborado el propio Salgado. El informe es el primero que realiza una cuantificación sobre los beneficios de las bateas que, lejos de ser un simple generador de alimento, se convierte en clave para la preservación del medio que le rodea. Para demostrar esta afirmación, el estudio ha analizado cuatro categorías de servicios ecosistémicos: provisión, regulación, soporte y culturales. Todos ellos son fundamentales para la preservación y la buena salud del sector miticultor.,

En el trabajo se documenta la capacidad del mejillón como fuente de proteína sostenible con una huella de carbono muy inferior a la de otros animales, el valor de la concha como recurso para ir introduciendo en sectores como la agricultura o la construcción, así como la importancia de la filtración de agua y la retención de nutrientes que realizan las bateas de alta calidad.

Esta no es la única línea de investigación abierta, ya que el sector también está profundizando en el análisis de la población de mejilla y su captación, fundamental para su futuro. Esta línea de investigación se basa en obtener mejilla en novedosos sistemas recolectores long-line, es decir, las cuerdas instaladas en la ría de Muros-Noia que constituyen un sistema de fijación de cría en el medio natural que, a su vez, hace de soporte a distintas pruebas y estudios.

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Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha valorado el esfuerzo de los productores por dotarse de herramientas de certificación técnica que pueden funcionar como «un pasaporte de sostenibilidad» para poner en valor el producto autóctono frente a las importaciones de terceros países.