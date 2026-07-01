Vilanova, centro neurálgico del teatro gracias al Festivalle

La V edición del festival de teatro FestiValle volverá a convertir a Vilanova de Arousa en un espacio único en Galicia cinco días de actividades en torno a la obra de un solo autor Ramón María del Valle-Inclán y traer por primera vez a la comunidad tres títulos nunca antes representados aquí a cargo de las compañías Tribueñe y Micomicón con Teatro Español.

El 6 de julio La cabeza del Bautista en el Auditorio Valle- Inclán (20 horas) abrirá la programación con la representación a cargo de Tribueñe, la misma compañía que el martes 7 presentará Bodas de Sangre. La interpretación del título de Federico García Lorca presenta una escenografía única que ya ha sido aplaudida en el Teatro Fontanka de San Petersburgo. Irina Kouberskaya es la responsable de ambas interpretaciones y ha sido la primera persona en llevar la obra de Valle-Inclán a Rusía.

El miércoles Noche, de Alejandro Sawa, en una coproducción de la compañía Micomicón y Teatro Español. Mariano Llorente es el responsable de la adaptación y dirección de esta novela firmada por el autor que inspiró a Valle- Inclán para construir su icónico y eterno Max Estrella de Luces de Bohemia.

Cinco días para la cultura y el ocio

La V edición del FestiValle ofrece al espectador la posibilidad de acercarse al autor vilanovés a través de las influencias que recibió y que transmitió. Una comprensión que los asistentes a esta semana podrán completar con la asistencia al curso de verano gratuito que se realizará en las mañanas de 7 al 10 de julio. En esta edición los asistentes podrán homologar su asistencia a través de la Xunta de Galicia, para ello deberán realizar la inscripción en www.amigosdevalleinclan.org/curso-de-veran-2026/.

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El FestiValle da la posibilidad al espectador de disfrutar de cinco días llenos de arte y de Vilanova de Arousa, una población en la que se suman numerosos atractivos de ocio dando a estos días un sentido único.