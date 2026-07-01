Vilagarcía se abre al mar mediante una zona verde de 4.300 metros cuadrados en O Ramal

Vilagarcianos y visitantes ya pueden pasear por la nueva zona verde de O Ramal, un espacio de 4.300 metros cuadrados cubierto de césped, árboles, bancos y hasta un pequeño estanque.

El alcalde, Alberto Varela, el arquitecto que diseñó la actuación, Manuel Tanoira, y representantes del grupo de gobierno y de la empresa constructora, Marconsa, visitaron este miércoles la zona.

El regidor se mostró muy satisfecho con el resultado de la actuación. «Hoy es un día para felicitarnos, un día muy importante para los vilagarcianos porque marca un antes y un después en nuestra relación con el mar. Donde antes había cemento, construcciones degradadas y zonas grises ahora hay un gran espacio verde de transición con la playa».

Pasillo que comunica Miguel Hernández con el pinar de A Concha. / Iñaki Abella

El Ayuntamiento de Vilagarcía obtuvo 2,5 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), un plan financiado con los Next Generation europeos. Y la reforma de la fachada marítima de O Ramal era la obra más ambiciosa, con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

La zona verde se creó sobre una antigua explanada dedicada a aparcamiento de coches, y se ha convertido en un agradable pasillo que conecta el parque Miguel Hernández con el paseo marítimo y el pinar de la playa de A Concha.

Se han plantado decenas de árboles, como abedules, pinos, sauces, laureles y plátanos, así como plantas de suelo, como helechos, con la finalidad de renaturalizar el espacio. También se han creado unos baños públicos y un edificio que se destinará a cafetería, un servicio que el Ayuntamiento sacará en su momento a licitación.

«La regeneración permitió crear una isla verde en el antiguo relleno portuario que hace décadas alejaba el mar de la ciudad. De hecho, el proyecto siguió las recomendaciones europeas para adaptar las ciudades al cambio climático y a las olas de calor como las que estamos viviendo», defienden desde Ravella.

Un hombre pasea por uno de los senderos interiores del nuevo parque. / Iñaki Abella

En todo caso, Alberto Varela recordó que la creación de esta zona verde «es la primera fase» de un proyecto más ambicioso, y que debería continuar mediante la apertura a los ciudadanos del muelle de O Ramal y el derribo de las naves portuarias situadas justo al lado del paseo marítimo.

Sobre esto, el alcalde recordó que el Ayuntamiento tiene dinero reservado en los presupuestos municipales de 2025 para ejecutar la demolición, y que ya enviaron una propuesta de convenio al Puerto de Vilagarcía para materializar el proyecto. El Concello sigue a la espera de respuesta.

Según el acuerdo alcanzado en su día con la Autoridad Portuaria, la administración local acondicionará el primer tramo del muelle y el Puerto se encargará de hacer lo propio con el tramo final. «Es una gran oportunidad que Vilagarcía no puede perder, y sería un error inmenso que no llegara a ejecutarse», añadió Varela.

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A preguntas de los medios, el alcalde de Vilagarcía aseguró asimismo que el Concello ha logrado ejecutar en plazo todas las inversiones previstas en el plan turístico, por lo que no habrá que devolver dinero alguno a Europa.