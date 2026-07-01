UFD invierte 317.000 euros en mejorar el suministro eléctrico en O Grove

La distribuidora eléctrica de Naturgy, la empresa UFD, ha invertido más de 317.000 euros en una actuación destinada a mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona de Meloxo, en O Grove. Esa actuación ha consistido en la puesta en servicio de un nuevo centro de transformación compacto de 400 kilovatios, infraestructura que permitirá reforzar la capacidad de la red y ofrecer un suministro más seguro y eficiente para los vecinos de la zona.

La compañía ha llevado a cabo la sustitución del centro de transformación existente y la adaptación de las redes de media y baja tensión asociadas. Uno de los aspectos más destacados de la actuación ha sido la integración de la nueva infraestructura en el entorno. El nuevo centro de transformación se ha ubicado bajo un mirador de titularidad municipal, una solución que permite compatibilizar la mejora de la red eléctrica con una menor afección visual y una mejor adaptación al espacio urbano. El delegado de UFD en Pontevedra, José Luis Mosquera, destacó que la actuación en Meloxo sirve para «mejorar la calidad del suministro en O Grove y reduce de forma importante el impacto visual de las instalaciones».

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UFD gestiona en la provincia de Pontevedra 4.800 kilómetros de red de alta y media tensión, 11.800 kilómetros de red de baja tensión, 31 subestaciones, 5.000 centros de transformación y da servicio a más de 515.000 puntos de suministro. En Galicia, da servicio a casi 1,6 millones de puntos de suministro en 286 municipios de las cuatro provincias gallegas, a través de una red de más de 61.000 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión.