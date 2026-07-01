El sector turístico de Arousa vaticina una campaña estival incluso mejor que la de 2025

La campaña turística de verano en O Salnés podría ser aún mejor que la de 2025, que ya había sido excelente. Así lo consideran al menos directivos de organizaciones turísticas y de alojamientos de Sanxenxo y O Grove, consultados por FARO.

El concejal de Turismo de Sanxenxo, Juan Deza, plantea que, «la temporada alta de Sanxenxo siempre arroja buenos datos». «El buen tiempo ha animado a mucha gente que tiene su segunda residencia aquí a adelantar su estancia ya en el municipio», señala el edil.

Sanxenxo es el primer destino del noroeste peninsular en pernoctaciones, y una de las localidades donde tienen mayor presencia las viviendas de uso turístico. Dulcinea Aguín, que es presidenta de la asociación mayoritaria de este tipo de alojamientos, Aviturga, también confía en que, «será una buena campaña de verano».

Sanxenxo y O Grove ya tuvieron más turismo en junio que hace un año y esperan rozar el lleno en el mes de agosto

Aguín sostiene que junio fue un buen mes de ocupación, similar al de 2025, y que si bien las expectativas no se estaban cumpliendo del todo para julio, «en las últimas horas han entrado muchas reservas de última hora».

La presidenta de Aviturga, además, advierte de que ya el año pasado se produjo una situación similar en julio, con numerosas compras formalizadas apenas unos días antes de la salida. Asimismo, las previsiones para agosto son muy buenas.

«No podemos olvidar que la situación geopolítica internacional nos favorece como destino turístico», añade Dulcinea Aguín, dado que muchas personas evitan viajar al extranjero y prefieren disfrutar de destinos nacionales.

Otro factor que juega a favor de Galicia, en opinión de la presidenta de la asociación gallega de viviendas turísticas, es su clima. «Mucha gente viene aquí buscando temperaturas suaves y escapando del calor sofocante de otras partes de España».

O Grove

Beatriz Castro, gerente del hotel Cons da Garda y del negocio de viviendas vacacionales Alójate Salnés, plantea a su vez que, «la campaña está marchando bastante bien», hasta el extremo de que el mes de junio «fue incluso mejor que el de 2025».

Así, estima que en sus establecimientos cerrarán el mes que concluyó ayer con una ocupación del 70 por ciento, unos 30 puntos por encima de la del año pasado. Tanto es así que, «nosotros ya cogimos el personal a principios de mes, cuando normalmente esperábamos al fin de semana de San Juan».

Para el mes de julio, que empieza hoy, la previsión de ocupación que hay en estos momentos es del 85 por ciento. Y el mes de agosto será incluso mejor. «En agosto rondaremos una ocupación de entre el 95 y el 98 por ciento; hasta el día 26 estamos casi completos», explica Castro.

La estancia media se sitúa entre las cuatro y las siete noches

El número de pernoctas también varía de un mes a otro, según Beatriz Castro, hasta el extremo de que el visitante medio se queda entre 4 y 7 noches en julio, y en agosto hay reservas de hasta dos semanas, al menos en el caso de las viviendas.

Jorge Olleros, gerente del hotel Spa Atlántico San Vicente do Mar, realiza un diagnóstico similar. «El mes de junio de este año ha sido mejor que el de 2025». «Las previsiones para esta campaña son buenas, y aunque todavía queda margen para recibir a más gente, ya tenemos un volumen elevado de reservas».

Olleros, de hecho, estima que a día de hoy y si todo marcha según lo previsto, la campaña turística estival probablemente será mejor que la del año pasado, que ya había sido muy buena.

El eclipse de agosto y las temperaturas suaves en verano juegan a favor de Galicia como destino turístico

Apunta que hay un repunte de viajeros procedentes de Portugal, así como un gran número de personas llegadas de Asturias, León u otros puntos de Galicia, aunque en las últimas semanas ya se notan más las compras de turistas procedentes de otras regiones más alejadas, principalmente Madrid y Levante.

En lo que atañe a las estancias medias, las vacacionales oscilan entre las cinco y las seis noches.

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A nivel gallego, también se espera un gran verano turístico, impulsado por el eclipse total de sol del 12 de agosto agosto y el auge del turismo astronómico. Se espera superar con creces los 8 millones de turistas anuales, con una ocupación en zonas costeras y parques naturales ya rozando el lleno total. «Las previsiones son francamente muy buenas. Agosto ya es un mes con alta ocupación y el eclipse va a ayudar a que se alcance prácticamente el 100%», apuntó en su momento Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia.