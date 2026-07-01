Pobreza
Ravella destinó 306.400 euros a ayudas sociales en 2025
El Concello aprobó el 79% de las solicitudes recibidas, dirigidas principalmente a cubrir gastos básicos de alimentación, higiene y vivienda
El Concello de Vilagarcía destinó en 2025 un total de 306.379 euros a ayudas de emergencia social, dirigidas a personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o riesgo de exclusión. Los Servicios Sociales municipales recibieron 681 solicitudes y concedieron 538, lo que supone una tasa de aprobación del 79%.
La mayor parte de estas prestaciones se orientaron a cubrir necesidades básicas y urgentes, especialmente alimentación, higiene y vivienda. En concreto, el 50% de las ayudas se destinó a alimentación e higiene, con una inversión de 114.493 euros. A gastos de vivienda se dedicaron 125.379 euros, de los que 118.038 correspondieron al pago de alquileres y 7.341,5 al abono puntual de cuotas hipotecarias. También se concedieron ayudas para recibos de electricidad, agua, comunidad, gas y otros conceptos urgentes.
En total, fueron perceptoras 288 unidades de convivencia, frente a las 263 del ejercicio anterior. El Concello constata una ligera tendencia al incremento de mujeres como titulares de las ayudas, un dato que apunta a una «mayor feminización de la pobreza y de la vulnerabilidad social». También destaca la atención a 48 unidades monoparentales y 13 familias numerosas.
El perfil mayoritario corresponde a personas o familias con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas. De ellas, 159 tenían ingresos mensuales inferiores al IPREM en el momento de la solicitud, incluidas 43 unidades familiares con menores a cargo. Además, 41 beneficiarios carecían totalmente de ingresos, entre ellos 14 familias con menores, lo que eleva el riesgo de pobreza infantil.
El análisis municipal detecta 121 personas o unidades familiares en riesgo social continuado y 183 solicitantes con factores de vulnerabilidad acumulada. Las ayudas reiteradas llegaron a 168 casos, reflejo de situaciones de «pobreza estructural» que requieren una intervención social continuada. En paralelo, 35 beneficiarios contaron con proyectos individualizados de intervención social.
El programa atendió además a colectivos especialmente vulnerables, como ocho unidades en situación de violencia de género, 36 personas o familias con diversidad funcional, 39 en situación administrativa irregular y 19 perceptores de RISGA con dificultades para afrontar gastos de vivienda. El Concello defiende que estas ayudas económicas deben ir acompañadas de intervención social personalizada para favorecer la autonomía y la integración.
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