Portos acaba con la corrosión del puente cambadés de As Goritas

Unos 400.000 euros. Esa es la inversión que ha realizado Portos de Galicia para reparar el puente que une la isla de As Goritas con el paseo marítimo de Cambados. Estas obras, que ya se encuentran finalizadas, han sido visitadas por la conselleira de Mar, Marta Villaverde, en compañía de la nueva presidenta del ente portuario, Natalia Botana.

Con la puesta en servicio de este puente, Portos de Galicia garantizaría la máxima seguridad y estabilidad para la circulación, tanto de utilitarios como de vehículos pesados vinculados a la actividad diaria del sector del mar. La actuación corrige de forma definitiva los problemas de desgaste acumulados por la exposición al medio marino, logrando recuperar años de vida útil para el tablero y asegurando la plena conectividad con la explanada y los pantalanes de la isla a largo plazo.

Para frenar de forma definitiva la degradación del hormigón y reforzar la capacidad de carga del puente, el proyecto combinó una profunda intervención estructural con una renovación estética del entorno. De esta forma, los trabajos incluyeron la sustitución por completo de una de las vigas principales por una nueva pieza prefrabricada de alta resistencia conectada al tablero, así como la aplicación de tratamientos químicos inhibidores de la corrosión y morteros elásticos de impermeabilización en toda la superficie para crear un escudo protector frente a las mareas y la salitre.

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Se trató de una compleja actuación técnica que se acabó completando con el reacondicionamiento del pavimento y de las aceras, la reposición de las barandillas y faroles y la reactivación total del sistema del alumbrado público, lo que permite devolver la seguridad tanto a conductores como peatones. Portos no duda en afirmar que esta actuación de modernización de una infraestructura se ha realizado en un puente clave en la logística portuaria del municipio. La mejora de la seguridad del puente era algo que se venía reclamando en Cambados desde hace tiempo, ya que en ese punto se habría registrado algún accidente de consideración.