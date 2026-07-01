Nuevas quejas en Vilagarcía y Catoira por el traslado de la UVI móvil

El traslado de la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés al centro de salud de Baltar (Sanxenxo) durante los meses de julio y agosto sigue generando quejas en parte de la comarca.

Este miércoles, el Partido Socialista de Vilagarcía emitió un comunicado en el que afea esta decisión del 061, y también se han quejado los vecinos y trabajadores sanitarios de Catoira que se concentran todos los miércoles desde hace meses para reclamar más medios humanos y materiales en su centro de salud.

En el caso del PSOE, la agrupación socialista de Vilagarcía tildó el traslado de la UVI móvil de O Salnés a Sanxenxo de «insensatez», y recuerda que del mismo modo que en verano aumenta mucho la población en Sanxenxo y O Grove, también lo hace en Vilagarcía y su área de influencia.

Los socialistas señalan al respecto que, «dotar de una ambulancia medicalizada a Sanxenxo-O Grove tiene sentido, pero hacerlo a costa de quitarla del Hospital do Salnés es insultante», apuntó el secretario local, Julio Torrado, que es también el portavoz de Sanidad del PSOE en el Parlamento gallego.

Además, el PSOE considera una «burla» de la Xunta que envíe a Vilagarcía estos dos meses una ambulancia de soporte vital básico que solo estará operativa 12 horas para reemplazar la medicalizada, mejor equipada y que funciona las 24 horas.

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En Catoira también hay un gran malestar por la marcha de la UVI a Sanxenxo, ya que ahora este municipio quedará a prácticamente una hora de distancia de la ambulancia medicalizada.