Mal sabor de boca en el primer día del pulpo: solo 1.500 kilos en Arousa

La flota de Arousa que salió este miércoles a pescar pulpo ha regresado a puerto con malas sensaciones en el cuerpo. Y es que han capturado apenas la mitad de pulpo que el primer día de la campaña de verano de 2025.

El año pasado, en la lonja de Cambados se vendieron el primer día de julio 1.600 kilos de cefalópodo, y en la de O Grove fueron casi 1.100 kilos. Entre las dos sumaban 2.700 kilos de pulpo.

Pero las cifras, este año, son muy inferiores: en Cambados se han despachado 1.021 kilos, y en O Grove, 503. En total, poco más de 1.500 kilos entre los dos grandes puertos de O Salnés en lo que a subastas de pulpo se refiere.

Dos compradores examinan las cajas. / Iñaki Abella

«Los pescadores han vuelto a tierra con los ánimos decaídos», señala el patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez. «El año pasado, a las 11 o 12 del mediodía ya tenía el tope hecho todo el mundo, y en cambio hoy la mayoría de los barcos quedaron bastante lejos de cubrir el tope».

El patrón cambadés sostiene que, «las sensaciones son malas en otros puertos», y que tampoco ayudaron las condiciones meteorológicas, principalmente debido al fuerte viento. Pérez también recuerda que en 2025 la veda del pulpo había durado tres meses, y que este año se redujo a dos, algo que también podría tener relación con este decepcionante primer día de campaña.

Por fortuna para el sector, los precios han permitido amortiguar el desencanto de la escasez de capturas. En Cambados, los primeros lotes se vendieron a 15,45 euros el kilo, y el precio medio fue de 12,54 euros. En OGrove, el precio medio rondó los 11,50 euros el kilo.

Cajas con sardina del cerco, en Cambados. / Iñaki Abella

De todos modos, los pescadores esperan que la pesquería mejore en los próximos días, en cuanto amaine el fuerte viento de estos días. Sin salir de Cambados, durante la jornada de este miércoles también abrieron las concensiones propias de los mariscadores a flote, así como la navaja.

Fue igualmente el primer día de campaña del «boliche», un arte de pesca empleada para capturar calamar. Pero fue, igualmente, una jornada decepcionante por culpa del viento.

Nécora y lumbrigante

Otras especies que regresan a las lonjas son las nécoras o el camarón. En el caso de la nécora, en la lonja de O Grove se vendieron 26 kilos, a precios medios que rondaron los 42 euros el kilo.

Sin salir de esta lonja, también se pusieron a la venta 25 kilos de lumbrigante, a unos precios que rondaron los 46 euros.

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De este modo, regresan a las lonjas, a las plazas de abastos, a las pescaderías de los supermercados y a las cocinas de los restaurantes algunos de los mariscos gallegos frescos más apreciados.