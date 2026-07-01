Un incendio arrasa un pinar costero de Cambados

Comenzó sobre las 20.00 horas de esta tarde de miércoles y ha arrasado unos 5.000 metros cuadrados de superficie, la mayor parte arbolada, en la zona cambadesa de Tragove. Las llamas comenzaron en un pinar que se encuentra en las inmediaciones del mar y eso acabaría siendo decisivo para evitar que el viento extendiese las llamas, ya que la rapidez de carga del helicóptero consiguió frenar el avance del incendio.

Pese a ello, las llamas amenazaron unas tres naves que se encuentran en la zona, aunque no llegaron a verse afectadas por el fuego. Si por el denso humo que se generó y que afectó no solo a esas naves, sino que cubrió gran parte de la ría de Arousa.

Las llamas afectaron una zona arbolada costera / FDV

En la extinción de las llamas participaron un helicóptero, dos brigadas, dos agentes medio ambientales y los integrantes del Servizo de Emerxencias del Concello de Cambados. En estos momentos, los servicios de emergencia ya tienen controlado y perimetrado el incendio y están regando la zona para que no vuelva a reproducirse.

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No fue el único incendio forestal registrado esta tarde en la ría de Arousa, ya que los servicios de emergencias también trabajaron en la extinción de las llamas en la zona de Cordeiro, en Valga, donde también ardieron otros 5.000 metros cuadrados aproximadamente.