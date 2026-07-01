Durán presume de cuentas y aprueba el primer presupuesto del mandato

Vilanova ya cuenta con sus primeros presupuestos del mandato, los correspondientes a 2026 después de que el grupo popular, encabezado por Gonzalo Durán, diese el visto bueno a un documento que asciende a ocho millones de euros y que no contó con el respaldo de los grupos de la oposición. Tanto PSOE como BNG cuestionaron el documento por dos cuestiones fundamentales: la ausencia de consenso en su elaboración y lo que consideran una ausencia total de inversiones propias.

El regidor vilanovés sacó pecho del documento durante su intervención en la sesión plenaria, señalando que se trata de «un presupuesto real y que muestra una mejora de las cuentas muy importante, con un remanente de tesorería millonario que nos va a permitir hacer un esfuerzo inversor para las obras que estamos acometiendo». Durán incluso aseguró que, después de 35 años como edil (cuatro como portavoz de la oposición y 31 como alcalde) «puedo afirmar que este es el mejor presupuesto de la historia de Vilanova».

No mostraron tanto optimismo en el PSOE, cuya portavoz, María José Vales, lamentó la ausencia de consenso en su elaboración e insistió en el hecho de que «no es un documento real y va a resultar insuficiente», augurando que se va a continuar con los reconocimientos extrajudiciales de crédito para «ir pagando las facturas, como se ha hecho hasta ahora». También el BNG censuró varios aspectos del documento. «Es un documento para el pueblo, pero sin el pueblo, nada participativos, deficientes y las inversiones reales solo son 219.000 euros con el crédito retenido», explica Carmela Alfonso antes de señalar que el documento también «tiene un afán privatizador, especialmente en lo que se refiere al Servizo de Atención no Fogar (SAF), con el mismo dinero para personal municipal que para la empresa, cuando es mucho más cara esta ya que nos sale la hora a 21 euros, mientras que con personal municipal esta sería a 17 euros». Alfonso mostró una acerada crítica sobre el funcionamiento de un servicio como el SAF, que el concello se ve obligado a gestionar, sin ser su competencia, e insistió en que «lo privado no es mejor frente a un servicio público que debería ser autonómico».

Las críticas lanzadas desde la oposición no son justas para Durán, que insiste en que el presupuesto si es inversor y recordó la gran cantidad de dinero que han destinado diferentes administraciones a Vilanova. «Más de cinco millones en inversiones ahora mismo en Vilanova» expresó el edil y diputado provincial Javier Tourís, mientras Durán se mantenía en su afirmación de que «es el mejor y el más inversor de la historia de Vilanova, además de contar con el mayor remanente de tesorería». Para afianzar esa afirmación recordó obras que se están realizando, como el vaso de la piscina del centro de talasoterapia, además de asegurar que todas las facturas de 2025 están al día y han sido pagadas a los acreedores.

La respuesta conservadora no convenció a los dos grupos de la oposición, que votaron en contera del documento, que acabaría siendo aprobado por los concejales del grupo de gobierno.

Noticias relacionadas

Al finalizar el pleno, el alcalde pidió un aplauso para el cabo de la Policía Local, José Luis Maquieira, que se jubilará en los próximos meses. Todos los grupos políticos mostraron su agradecimiento el agente que lleva más de treinta años trabajando en Vilanova y liderando la concienciación vial entre los más jóvenes. Todos los ediles despidieron al agente con un gran aplauso mientras el lanzaba un «viva Vilanova» al aire.