Vilanova tendrá sus primeros presupuestos desde 2022 y ascenderán a 8 millones

El Concello de vilanova tendrá sus primeros presupuestos del actual mandato. Desde 2022 el principal documento económico de un municipio no pasaba por una sesión plenaria, prorrogándose una y otra vez debido a la situación económica que venía arrastrando el Concello desde hace años, lo que le mantiene sometido a un plan de saneamiento por parte del Ministerio de Hacienda. Esa situación cambiará mañana a las 9.30 horas, cuando el grupo de gobierno, que encabeza Gonzalo Durán, presente un documento que asciende a ocho millones de euros.

El pleno iba a celebrarse la semana pasada, pero tuvo que ser aplazado a petición de los sindicatos. En la documentación que se ha facilitado a los grupos de la oposición figura el informe del Ministerio, un informe que debe superar para poder ser aprobado y en el que el Concello recibe el reconocimiento de que se está rebajando la deuda, pero también alguna crítica. Así, el informe del Ministerio aplaude que el ahorro bruto y el neto presenten saldo positivo en los últimos ejercicios liquidados, «lo que demuestra la capacidad del ayuntamiento para atender los gastos corrientes y la cuota de amortización de su deuda financiera».

Sin embargo, el informe también incide en el hecho de que el período medio de pago a proveedores continúa muy por encima de lo que estipula la legalidad, situándose en el primer trimestre de este año en 97,40 días, una cifra que se ha incrementado con respecto a los dos años anteriores, donde llegó a situarse a 73,15 días. Es por ello que el Ministerio entiende que se deben tomar medidas complementarias en este aspecto .

Las previsiones indican que los ingresos totales se incrementarán un 14,23%, mientras que los ingresos corrientes aumentarán un 14,11% con respecto al presupuesto prorrogado de 2025. Las estimaciones de ingresos en impuestos como el IBI o el ICIO considera el Ministerio que son «adecuadas y coherentes». Eso sí, el Ministerio hace una advertencia en los tributos del Estado, donde considera que las previsiones están por encima de lo que deberían. Además, también recuerda que para considerar adecuadas las previsiones que se realizan sobre subvenciones, el Concello debería disponer de un compromiso firme de aportación. Pese a estos cuestionamientos, el informe concluye que cumple con lo estipulado por ley y considera que debe ser favorable a que Vilanova pueda sacar adelante el documento.

Vilanova ha estado funcionando con los presupuestos prorrogados durante toda la legislatura, una situación que el alcalde del municipio, Gonzalo Durán, defiende por la particular situación económica que padecían, eso hizo necesario que «trabajásemos sin ellos durante estos cuatro años, algo que valoro de forma muy positiva, porque nos ha permitido reducir la deuda y sanear por completo las cuentas, con unos números muy positivos que van a hacer que alguno de los que tanto han insinuado que este Concello estaba en bancarrota tenga que tragarse sus palabras».

Insiste en que estos cuatro años sin presupuesto «nos han obligado a una serie de restricciones que han sido positivas y que nos van a convertir en la envidia de otras administraciones, además de demostrar que este grupo de gobierno sabe gestionar con acierto este tipo de situaciones».

Este documento que se aprobará mañana en pleno no solo recogería lo que define como «un buen momento económico para este concello» sino que refleja muchos de los proyectos que el Concello ha puesto en marcha en los últimos años y que «van a servir para modernizar Vilanova y convertirnos en referente en la comarca de O Salnés».

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El último presupuesto aprobado por el Concello de Vilanova fue en el último año del anterior mandato, cuando la comarca todavía se encontraba aplicando las restricciones COVID, en la que se limitaba la presencia de los portavoces municipales en la mesa, mientras el resto de ediles se desperdigaba por el resto del salón de plenos para mantener la distancia de seguridad. El documento ascendía a siete millones de euros y tan solo contó con el respaldo del Partido Popular.