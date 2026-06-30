El viento y la luna llena amenazan el regreso de nécora y pulpo a las lonjas

El viento de componente norte que se anuncia para mañana, así como la luna llena, pueden convertirse en un problema para la flota en el arranque de la temporada de captura de pulpo, nécora y camarón, que se dará por iniciada a las cinco de la próxima madrugada.

Un problema que puede limitar las capturas y, por tanto, reducir la presencia de dichas especies en las lonjas de contratación, plazas de abastos, pescaderías y restaurantes, al menos durante esta semana.

«Xa se sabe que con lúa á campá o marisco non traballa ben», insisten los pescadores en relación con las consecuencias de la luna llena en su actividad.

«El viento y las corrientes dificultan el largado de las nasas, las empujan sobre las piedras y hacen que no trabajen bien, por lo que tendremos que buscar zonas de abrigo, cada uno en su ría, e ir tanteando en busca de los mejores lugares de pesca durante los próximos días», añaden en el sector.

Un sector preocupado porque no sabe qué va a encontrarse después de que los piratas se dedicaran durante la veda a esquilmar los caladeros, centrando su labor ilegal tanto en el pulpo, prohibido durante los meses de mayo y junio, como en la de nécora, que regresa a puerto junto al camarón tras seis meses de inactividad.

En cualquier caso, aun siendo conscientes de las dificultades, y además de mostrarse indignados con los furtivos, a los profesionales del mar no les importa agarrarse a un clavo ardiendo para así sentirse ilusionados ante el inicio de estas importantes campañas estivales.

«Después de meses tan horribles como los que hemos vivido, marcados por los fuertes temporales de invierno, necesitamos tener al menos una alegría, por eso queremos pensar en la recuperación y buenas capturas de pulpo y nécora», argumenta un experimentado pescador mientras ultima la preparación de las nasas.

Un día en el «Pesca 1», el helicóptero de Gardacostas de Galicia / Marta G. Brea

Otros como él recuerdan que «los delincuentes siempre han estado ahí, capturando durante sus vedas tanto pulpo como nécora, y no sabemos si habrán dejado algo para nosotros o lo habrá arrasado todo, pero saldremos de dudas en los próximos días, ya que las jornadas iniciales son siempre de tanteo».

De tanteo y de vigilancia extrema, porque Gardacostas de Galicia refuerza, más si cabe, el control de las rías gallegas. El año pasado, cabe recordar, la temporada del pulpo se abrió con la interceptación de un barco en el que se trasladaban unos 800 kilos cuando solo estaba autorizado para 200.

Es por situaciones como esas que los vigilantes de las cofradías y los guardacostas de la Consellería do Mar extreman las inspecciones en este arranque de campaña, cuando hay mucho pulpo y nécora capturado ilegalmente en días pasados y que hoy los piratas querrán sacar al mercado. Al igual que habrá armadores que quieran tentar a la suerte capturando más producto del que tienen permitido.