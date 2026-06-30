La Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arosa también recibe ayuda de Mar

La Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arosa, que tiene sus orígenes en un grupo de parquistas –a principios de los años setenta– y está formada por alrededor de 450 socios accionistas, también se beneficia de las ayudas concedidas por Mar para recuperación de bancos marisqueros, localizados en el Concello de Boiro.

Provista de sus propias playas o zonas de trabajo, depuradora, cetárea, red de distribución y puntos de venta exclusivos, la entidad recibe 436.000 euros para actuar en alrededor de 29.920 metros cuadrados. Una superficie situada entre Punta Portomouro y Punta Pedra Rubia en la que es preciso acondicionar el substrato y recuperar una producción seriamente dañada por el descenso de la salinidad que provocaron los temporales del pasado invierno.

Para ver este vídeo suscríbete a Faro de Vigo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Manuel Méndez

Así lo explican en la Consellería do Mar después de que su titular, Marta Villaverde, firmara el correspondiente convenio de colaboración con la cooperativa, incluyendo en el mismo un programa de control de depredadores y la siembra de 3,5 millones de unidades de almeja babosa.

«Se hará en tres fases, con el objetivo de favorecer la recuperación de sus bancos marisqueros y acelerar su capacidad productiva», insisten en Mar.

Es un convenio similar al firmado ya con las cofradías de Noia, Vilaxoán, Muros, Vilanova, Moaña, Barallobre, Miño, Carril, Anllóns, Arcade, Vilanova y A Illa de Arousa, bajo el paraguas del plan extraordinario impulsado por la Xunta y dotado con 23 millones de euros para favorecer la recuperación de la actividad marisquera y los hábitats litorales de la comunidad.

La firma del convenio. / FdV

Es de destacar que esta cooperativa no solo produce, sino que incluso ofrece reparto directo a los restaurantes –sus principales clientes– y cuenta con una plataforma de comercialización online desde la que envía producto a todo el país.

Y no solo distribuye la almeja y el berberecho que obtiene en sus bancos, sino también centollo, bogavante, buey, langosta, volandeira, camarón, cigalas, ostras, vieiras, pescado de todo tipo y otras muchas especies que se despachan vivas y a las que se suma una variada relación de producto congelado.

La selección del producto en la playa. / FDV

Buena parte de su éxito productivo, cuando los temporales no se lo cargan todo, se debe al establecimiento de turnos de vigilancia las 24 horas del día, para evitar los efectos del furtivismo. Como también a la introducción de medidas de protección de sus bancos frente a los depredadores, para salvaguardar sus bivalvos.

Se sustenta, igualmente, en la eliminación periódica de las algas que se acumulan sobre las zonas productivas, además de organizar «batidas de caza» para, desde embarcaciones y con ayuda de ganchos sin dientes, retirar del agua ese argazo antes de que se deposite sobre el substrato.

No faltan, lógicamente, las tareas de siembra de semilla de almeja, ni el arado del lecho marino mediante el que se favorece su oxigenación.