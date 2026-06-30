«Sentible», la propuesta terapéutica en forma de libro que tiene raíces en A Illa

La Tapería A Chabola de A Illa será el escenario de la presentación en el pequeño municipio arousano de «Sentibles», un libro escrito a cuatro manos por Alejandro Bello y la isleña María Rodríguez, responsables del proyecto de escucha y terapia «Estouche ben!» de Pontevedra. La cita será a las 20.00 horas y, en ella, no solo estarán los dos autores, sino que también participará Adonis Ríos, ilustrador de la obra, y su prologuista, Cris Casanova. La publicación, trabajada durante los 15 años de vida del proyecto «Estouche ben!» expone la filosofía oriental del taoismo como alternativa al estrés diario en el que está sumergida la sociedad actual.

La presentación del libro va a maridar momentos en los que se profundizará en algunas de las cuestiones en las que se adentra el libro, con temas como filosofía taoísta, la ciencia o el uso de las nuevas tecnologías, con música que interpretará el propio Bello y que trasladará a los asistentes al blues de armónica o al jazz de los años treinta o cuarenta.

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El libro ya se presentó en Pontevedra, donde tienen la clínica, pero surgió la posibilidad de darlo a conocer en A Illa, con la que mantienen un estrecho vínculo familiar y sentimental. El Concello ofreció sus instalaciones y colaborar en todo aquello que quisiesen para el acto, pero apostaron «por algo un poco más informal; dudamos, pero ya lo teníamos comprometido y tenemos la posibilidad de hacerlo al aire libre en un lugar como Aguiúncho», explican.