El Puerto de Vilagarcía promueve la construcción de una gasolinera

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa celebró un consejo de administración en el que se aprobó el otorgamiento de dos concesiones, así como los pliegos de bases y de condiciones que regirán el concurso público para la construcción y explotación de una estación de servicio en el recinto portuario. La gasolinera funcionará en régimen de concesión.

«Con estas actuaciones, la Autoridad Portuaria pretende mantener la oferta de servicios disponibles para empresas, profesionales y usuarios del puerto, reforzando la funcionalidad y el atractivo de las instalaciones portuarias», indicaron en un comunicado desde la institución que preside José Manuel Cores Tourís.

El consejo también ha dado luz verde a la modificación del pliego de condiciones particulares del servicio de suministro de combustibles a buques, incorporando expresamente la posibilidad de prestar el servicio con combustibles convencionales derivados del petróleo, biocombustibles y combustibles sintéticos no inflamables, lo que facilitará el uso de fuentes de energía más sostenibles en los tráficos portuarios.

Balance de mercancías

En el órgano de gobierno del Puerto se informó también de la evolución de los tráficos, que entre enero y junio alcanzaron las 811.845 toneladas movidas, un siete por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Destacan especialmente el crecimiento de la mercancía general (18,59%) y del tráfico de contenedores que ha aumentado un 33 por ciento.

«En líneas generales, está siendo un buen año para el Puerto y todo apunta a que este primer semestre de 2026 será el mejor de la historia en cuando a mercancías movidas», consideran desde la Autoridad Portuaria.

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Asimismo, otro de los asuntos abordados en la reunión del consejo fue la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, que reflejan la actividad económica y la gestión desarrollada por la Autoridad Portuaria durante el pasado año y constituyen el documento de referencia para evaluar la evolución financiera de la entidad. El resultado del ejercicio de 646.343,38 euros de beneficio.