Pontecesures y Vilagarcía toman la delantera en las Festas do Carmen

Las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen comienzan a asomar en la comarca. Pontecesures abrirá este fin de semana el capítulo festivo con cuatro días de programación en los que no faltarán las verbenas, con actuaciones como las de Os Satélites y Grupo Máster el sábado 4, o París de Noia el domingo. Ya el lunes 6 será el turno de los más pequeños, con la música de Uxía Lambona e a Banda Molona.

También Vilagarcía mantendrá viva la tradición marinera con una programación especial los días 15 y 16 de julio, organizada por la asociación de trabajadores jubilados del Puerto, Crucelas, con la colaboración de la Concellería de Cultura. Los actos fueron presentados este martes en el Concello y combinarán música, teatro y devoción en torno a una celebración que busca recuperar el vínculo histórico de la ciudad con el mar.

El programa se abrirá el 15 de julio en el Salón García con la representación músico-teatral «Na procura do Vagamundo», inspirada en dos relatos de Rafael Dieste. La propuesta correrá a cargo del Orfeón de Voces Graves de Arousa, junto al actor estradense Gonzalo Valcárcel y cuatro músicos. Julio Cores, director y creador de la idea, explicó que el narrador, encarnando a Dieste, irá desgranando las historias del vagamundo, «ao que todos odiaban, pero ao que buscaban para que lles conte como son os sitios polos que pasou», y la de «un neno que naceu sendo vello». Cores reconoció que para el Orfeón supone «todo un reto ter que cantar e interpretar á vez».

El propio día del Carmen, el 16 de julio, Francisco Castro ofrecerá un concierto acústico en el mismo escenario. El músico, muy vinculado a Vilagarcía, cantará al amor, «pero con moita marcha», en un recital que definió como «de cantautor, pero non ao uso», ya que estará acompañado por un percusionista y se moverá por sonidos pop-rock. La actuación repasará sus discos «Agora é o tempo» y «Cantos de amor e revolución», e incluirá una sorpresa relacionada con la tradición marinera.

Tanto el espectáculo como el concierto serán a las 20.30 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Además, el 16 de julio, a las 12.00 horas, la iglesia de Santa Baia de Arealonga acogerá una misa en honor a la Virgen del Carmen cantada por el Coro de Cámara Thalassa, de Marín.

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La concejala de Cultura, Sonia Outón, agradeció a Crucelas su iniciativa para recuperar una fiesta que en Vilagarcía se había perdido en las últimas décadas fuera del ámbito portuario. También destacó el papel de Julio Cores, al que definió como «un activista cultural incansable». Cores, por su parte, agradeció el respaldo del Concello, la Autoridad Portuaria y la Deputación, «sen cuxo apoio non poderíamos telas feito».