Emergencias
O Salnés pasará al menos dos días en riesgo «extremo» de incendio forestal
Sanxenxo y Meaño estarán el miércoles en las peores condiciones
O Grove y A Illa quedarán también en el nivel de peligro más elevado a partir del jueves
O Salnés entra desde este miércoles en riesgo extremo de incendio forestal, según el Índice de Risco Diario de Incendio (IRDI), una herramienta de la Xunta de Galicia que mide parámetros como la temperatura, la sequía, la humedad del aire o la fuerza del viento para determinar el riesgo de incendio forestal en cada municipio gallego. Hay cinco niveles, y el más alto es el de riesgo «extremo», en el que entrarán este miércoles los concellos de Sanxenxo y Meaño.
Toda la comarca de O Salnés estuvo este martes en riesgo «alto» (que es el tercer nivel), pero las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días hacen que la situación empeore. Tanto es así que el miércoles el riesgo será «extremo» en Sanxenxo y Meaño, y «muy alto» en Vilanova, Cambados, O Grove y Meis. En Vilagarcía, el índice se mantendrá en «alto».
Vecinos y visitantes deben evitar las pistas forestales y las zonas boscosas salvo que sea necesario
La situación podría empeorar todavía más el jueves, puesto que el IRDI prevé que el riesgo «extremo» se extienda a otras localidades. Permanecerán en ese escalafón Sanxenxo y Meaño, y se sumarán al mismo O Grove y A Illa.
El resto de la comarca estará el jueves en el nivel «muy alto» (el segundo más severo), incluido el Ayuntamiento de Vilagarcía.
Las previsiones que manejaba este martes el programa informático de la Xunta de Galicia indican que la situación mejorará un poco el viernes, si bien tampoco será posible bajar la guardia. El peligro de fuego ya no será tan considerable en Sanxenxo o Meaño, pero O Grove, Cambados, Ribadumia y Vilanova se mantendrán en el segundo nivel de riesgo, el de «muy alto». Estos índices son una herramienta de trabajo útil para los servicios de emergencias y extinción, pues conocen las localidades sobre las que tienen que mantener una especial atención, pero también para los vecinos y los visitantes, que pueden saber en qué municipios se darán en cada jornada las condiciones más adecuadas para que se produzca un incendio, y podrán adoptar las medidas preventivas oportunas.
Autoprotección
En épocas de riesgo extremo de incendio, vecinos y visitantes deben adoptar una serie de medidas de autoprotección: desde no hacer fuego en zonas próximas al monte (están prohibidas tanto las barbacoas como las quemas de rastrojos) hasta evitar internarse en pistas forestales o zonas densas si no es estrictamente necesario.
También es necesario extremar la precaución sobre algunas conductas negligentes, como fumar en el monte, arrojar basura (los cristales pueden desencadenar un fuego) o aparcar el coche en una zona con maleza o sobre hierba seca.
Multas de hasta 100.000 euros por no desbrozar
El Ayuntamiento de Meis publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes un anuncio en el que advierte al propietario de una parcela forestal de Fofán (Armenteira) de que debe desbrozarla, pues de lo contrario será sancionado. La multa que se le puede imponer es de un mínimo de 100 euros, pero en caso de que persista la infracción y se abra expediente sancionador, la multa podría llegar a los 100.000 euros en caso de que la falta fuese considerada grave.
El Concello recuerda que la limpieza de las parcelas forestales es responsabilidad de sus propietarios, y que la administración municipal puede ejecutar el desbroce de forma subsidiaria; eso sí, posteriormente, pasaría al dueño del terreno una factura con el importe de los trabajos. El coste de la actuación por vía subsidiaria se ha calculado en 3.546 euros por cada hectárea de terreno. El plazo para limpiar las franjas de terreno próximas a viviendas concluyó el 31 de mayo.
Vilagarcía alerta contra las quemas de rastrojos, tras un día con cuatro fuegos
El Ayuntamiento de Vilagarcía ha emitido un comunicado en el que recuerda que las quemas de rastrojos están prohibidas, y que estos días es necesario extremar las precauciones para evitar incendios. El aviso municipal se produce después de que el lunes se registrasen cuatro incendios en Vilagarcía, que fueron sofocados rápidamente por el Servicio de Emerxencias.
La administración local señala en un comunicado que a partir de este miércoles entra en vigor la prohibición de hacer quemas de rastrojos, conforme a la disposición que acaba de publicar la Xunta de Galicia en el DOG, estableciendo la «época de peligro alto de incendios forestales» entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
El ejecutivo local de Vilagarcía hace un llamamiento a la población del municipio para que extremen al máximo las precauciones para evitar incendios, «especialmente en días como los que estamos viviendo, en los que las elevadas temperaturas y la presencia de viento multiplican los riesgos», señala el Concello en su nota.
El aviso de Ravella se produce un día después de que en el municipio se produjeran cuatro incendios que, afortunadamente, el Servicio Municipal de Emerxencias sofocó rápidamente, por lo que no tuvieron consecuencias graves. En concreto, el lunes se produjeron incendios en Bamio y en Canelas (Vilaxoán), que afectaron a una superficie de 500 y 700 metros cuadrados, respectivamente. Además, se detectaron sendas quemas no autorizadas en la avenida de Cambados y en Perrón.
A pesar de todo, el Concello advierte de que «un descuido o un comportamiento negligente, como tirar una colilla, quemar rastrojos o hacer una barbacoa en el monte, pueden ser la causa de un incendio forestal». Con el mes de julio entra también en vigor una norma de la Xunta que limita enormemente los trabajos forestales con maquinaria, y que obliga a tener un operario solo para tareas de vigilancia y un equipo básico para tratar de atajar las llamas en un primer momento.
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