O Salnés consolida vínculos turísticos con la provincia china de Zhejiang

O Salnés trata de hacerse un nombre en China. Ese es el objetivo con el que representantes de la Mancomunidade de O Salnés están sometidos a una maratoniana agenda de reuniones con las administraciones de diferentes regiones del país asiático. Si la semana pasada se firmaba un convenio con la región de Qingtian, esta semana ha sido con la de Zhejiang y con las localidades de Longquan, Lishui y Hangzhou.

El objetivo de este encuentro ha sido el de reforzar la estrategia de internacionalización de la comarca y abriendo nuevas oportunidades de cooperación en materia turística, económica y cultural. La agenda de la Mancomunidade estuvo dividida en tres jornadas. La primera de ellas tuvo lugar en Longquan, una ciudad reconocida internacionalmente por ser la cuna histórica de la cerámica celadón y de las tradicionales espadas de Longquan, ambas declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Rodeada por extensos bosques y espacios naturales protegidos, Longquan ha convertido la conservación del patrimonio, la artesanía tradicional y el turismo de naturaleza en algunos de los principales motores de su desarrollo. La delegación fue recibida por el alcalde, analizándose futuras líneas de colaboración, intercambio de experiencias y promoción de territorios.

La segunda jornada se desarrolló en Lishui, considerada una de las ciudades con mayor riqueza medioambiental de China y un referente nacional en ecoturismo, turismo rural y desarrollo sostenible. Con más del 80 % de su territorio cubierto por bosques, Lishui ha construido un modelo turístico basado en la protección del paisaje, la biodiversidad y la puesta en valor de su patrimonio natural y cultural. Los responsables chinos mostraron interés por el modelo turístico de O Salnés, basado en la diversificación de productos, la desestacionalización y la creación de experiencias de alto valor añadido. Se presentó la Variante Espiritual, el enoturismo o el Salnés Slow Bussiness.

La última jornada tuvo lugar en Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang y una de las ciudades más dinámicas de China desde el punto de vista económico, tecnológico y turístico. Conocida internacionalmente por el Lago del Oeste, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, Hangzhou constituye además uno de los grandes centros de innovación del país y un referente en las relaciones económicas e internacionales de la provincia.

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El presidente, David Castro, destacó que estas misiones en China «Demuestran que la internacionalización de O Salnés se construye estableciendo relaciones institucionales sólidas y duraderas, encontrando en China una gran receptividad».