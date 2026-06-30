Fonte da Coca exige más control sobre los excrementos de perros

La asociación vecinal Fonte da Coca de Vilagarcía ha trasladado al Concello un escrito en el que recoge las quejas de residentes, comerciantes y usuarios del entorno del parque de A Coca por la presencia de excrementos y orines de perros en distintas zonas del barrio. El colectivo reclama una mayor vigilancia policial a pie y la aplicación efectiva de la ordenanza municipal para sancionar a los propietarios que no cumplan con sus obligaciones.

La entidad asegura que recibe a diario quejas de vecinos, usuarios del parque, de la zona de juegos infantil y del pump track, así como de servicios privados de limpieza y de propietarios de perros que sí actúan de forma cívica. Estos últimos, según la asociación, «son los primeros en llamar la atención» a quienes no recogen las heces de sus mascotas, lo que en ocasiones deriva incluso en enfrentamientos verbales.

Fonte da Coca denuncia que el problema afecta especialmente a la avenida de As Carolinas, avenida de San Roque, avenida Rodrigo de Mendoza y calles adyacentes. La asociación sostiene que estas zonas presentan una imagen de abandono por la acumulación de deposiciones y por la escasez de papeleras, que, recuerdan, ya fueron solicitadas hace años. En su escrito, el colectivo lamenta que el barrio parezca «un auténtico wc de perros» y critica que no se actúe con la misma contundencia con la que se anuncian reconocimientos en materia de limpieza urbana.

La entidad vecinal subraya que el ´parque de A Coca y su fuente son espacios públicos destinados al disfrute de todos los vilagarcianos. Sin embargo, advierte de que la suciedad dificulta actividades tan cotidianas como descansar, leer en el suelo, pasear con niños o recoger agua de la fuente sin riesgo de pisar excrementos. También alerta del perjuicio para quienes practican deporte en el pump track, que, según el colectivo, deberían poder usar la instalación «sin riesgo de mancharse».

La asociación recuerda que el entorno de A Coca se está consolidando poco a poco como un espacio de actividad cultural, social y deportiva, pero considera que la falta de cuidado, los problemas de riego y la presencia de heces y orines están deteriorando el parque. Además, apunta al gasto añadido que esta situación supone para comerciantes y comunidades de propietarios, obligados a limpiar de forma reiterada entradas, columnas y fachadas afectadas por las deposiciones.

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Fonte da Coca pide al Concello que refuerce la presencia policial y que se sancione a quienes incumplan la normativa. «El que realmente ama y cuida a los animales también quiere una Vilagarcía limpia, con sus parques limpios», concluye la asociación.