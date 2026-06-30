Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaEmpleo femeninoIncremento de los créditosAlquiler de coches entre particularesCelta: a contrarrelojArte menstrual
instagramlinkedin

Caldas de Reis

Espectacular accidente con heridos en la AP-9 con dos furgonetas y un camión implicados

Ocurrió poco antes de las cuatro de la tarde a la altura de la salida que da acceso a Carracedo, Valga, Catoira y Barbanza

Uno de los vehículos pertenece a una empresa de mensajería y los paquetes que llevaba están esparcidos por la calzada

En el choque se vieron implicadas dos furgonetas y un camión.

En el choque se vieron implicadas dos furgonetas y un camión. / M. Méndez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Méndez

Manuel Méndez

Caldas de Reis

Los equipos de emergencias están a estas horas evaluando la situación, regulando el tráfico y atendiendo a los heridos tras un espectacular accidente de circulación ocurrido en la autopista, a eso de las cuatro de la tarde.

Sucedió en el punto kilométrico 105 de la AP-9 a la altura de Bemil y Carracedo, en el Concello de Caldas de Reis, a escasos metros de la salida que permite acceder hacia Valga, por la Nacional 550, y también hacia Catoira y la comarca coruñesa de Barbanza a través de la peligrosa carretera EP-8001.

El accidente ocurrido esta tarde.

El accidente ocurrido esta tarde. / M. Méndez

Se trata de una colisión en la que se vieron implicados un camión y dos furgonetas, que fueron las que salieron peor paradas del percance, al menos en lo que a daños materiales se refiere.

En Axega 112 confirman que hay personas heridas, según informaron inicialmente los automovilistas que alertaron a este servicio tras detenerse en la calzada para prestar ayuda o evitar el impacto con los objetos que quedaron esparcidos sobre el firme. Las mismas fuentes indicaron que, a pesar de sufrir heridas, ninguna de las víctimas ha quedado atrapada.

Uno de los vehículos implicados pertenece a una empresa de mensajería, y los paquetes que transportaba están esparcidos por la calzada

Noticias relacionadas y más

Al lugar se desplazaron al menos una ambulancia del 061, Protección Civil de Cuntis y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
  2. El veto a las autocaravanas ya es efectivo en O Grove
  3. La viña entra en fase de maduración y la uva, que sigue sana, empieza a pintar
  4. El cangrejo patudo cambia de hábitos y arrasa la cría de las cuerdas en las bateas de las Rías Baixas
  5. Un espectacular vertido tiñe de marrón las aguas del Puerto de Vilagarcía
  6. Los comuneros reclamarán judicialmente los terrenos que ocupa la Diputación con el campamento de A Lanzada y la Pousada
  7. Los jardines de Vilagarcía y las jacarandas, que florecen por primera vez, desafían a la falta de civismo
  8. La Audiencia retoma el juicio contra los hijos de Quintá por «presionarle» para retirar una querella

Espectacular accidente con heridos en la AP-9 con dos furgonetas y un camión implicados

La Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arosa también recibe ayuda de Mar

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Los bateeiros completan la campaña de la mejilla y confían en que las ventas despeguen en julio

El Servicio de Axuda no Fogar de Vilagarcía brindó apoyo domiciliario a 130 dependientes en 2025

El Servicio de Axuda no Fogar de Vilagarcía brindó apoyo domiciliario a 130 dependientes en 2025

Bodegas Pentecostés, la historia de Val Miñor y la DO Rías Baixas en una botella de vino artesanal

Bodegas Pentecostés, la historia de Val Miñor y la DO Rías Baixas en una botella de vino artesanal

Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas

«Xuntos Saborea Galicia» reivindica en Vilagarcía la excelencia de los productos de la comunidad

«Xuntos Saborea Galicia» reivindica en Vilagarcía la excelencia de los productos de la comunidad
Tracking Pixel Contents