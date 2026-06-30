Espectacular accidente con heridos en la AP-9 con dos furgonetas y un camión implicados

Los equipos de emergencias están a estas horas evaluando la situación, regulando el tráfico y atendiendo a los heridos tras un espectacular accidente de circulación ocurrido en la autopista, a eso de las cuatro de la tarde.

Sucedió en el punto kilométrico 105 de la AP-9 a la altura de Bemil y Carracedo, en el Concello de Caldas de Reis, a escasos metros de la salida que permite acceder hacia Valga, por la Nacional 550, y también hacia Catoira y la comarca coruñesa de Barbanza a través de la peligrosa carretera EP-8001.

El accidente ocurrido esta tarde. / M. Méndez

Se trata de una colisión en la que se vieron implicados un camión y dos furgonetas, que fueron las que salieron peor paradas del percance, al menos en lo que a daños materiales se refiere.

En Axega 112 confirman que hay personas heridas, según informaron inicialmente los automovilistas que alertaron a este servicio tras detenerse en la calzada para prestar ayuda o evitar el impacto con los objetos que quedaron esparcidos sobre el firme. Las mismas fuentes indicaron que, a pesar de sufrir heridas, ninguna de las víctimas ha quedado atrapada.

Uno de los vehículos implicados pertenece a una empresa de mensajería, y los paquetes que transportaba están esparcidos por la calzada

Al lugar se desplazaron al menos una ambulancia del 061, Protección Civil de Cuntis y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.