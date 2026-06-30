Diego Portela, mejor posicionado que nunca para liderar al PP de O Grove en las urnas

Diego Portela, el «mirlo blanco» soñado desde hace años por muchos militantes, simpatizantes y/o dirigentes del PP, está ahora más a tiro que nunca. En su momento no quiso dar el salto a la política debido a diferentes cuestiones personales y/o familiares que le estaban afectando, y todos, incluidos sus más firmes defensores, comprendieron entonces que prefiriera quedarse al margen de la escena pública.

Aquellos inconvenientes no solo lo desanimaban, sino que le impedían plantar cara a algunos de los barones conservadores que querían imponer a su propio candidato.

Pero, afortunadamente, aquello que tanto le preocupaba ha sido superado con éxito y ya forma parte del pasado, de ahí que, ahora sí, Diego Portela se sitúe en la parrilla de salida como firme aspirante a liderar al PP de O Grove, donde los dos que alguien impuso tras la marcha de Miguel Pérez fueron incapaces de taponar la hemorragia del partido de la gaviota, como se vio en las dos últimas citas electorales.

Alfonso Rueda en O Grove: una visita con mucha chicha política / Noé Parga

La diferencia respecto a ellos es que en torno a la figura de un empresario, bateeiro, defensor del deporte y emprendedor como Diego Portela parece haber ahora más consenso que nunca.

Tanto, que al escuchar su nombre unido a la condición de aspirante a alcaldable, algunos viejos barones dicen empezar a recuperar una ilusión que habían perdido hace mucho.

Y es que Diego Portela parece el candidato que desean cada vez más vecinos mecos simpatizantes del PP, además de contar con la bendición de no pocos barones conservadores tanto dentro como fuera de la península grovense.

Diego Portela. / FdV

Aunque la decisión no esté cerrada todavía, porque va a depender mucho del equipo de trabajo que pueda formar, a estas alturas puede decirse que hay enormes probabilidades de que Diego Portela sea el cabeza de cartel en las elecciones municipales del año que viene. Y si nada se tuerce, así se comunicará más pronto que tarde, dado que la cita con las urnas es en mayo.

Los argumentos que se manejan ahora son los mismos que se manejaban hace cuatro años, cuando FARO DE VIGO destapó que Portela era el «mirlo blanco». De ahí que se diga nuevamente que su irrupción en política representaría el «soplo de aire fresco» que muchos anhelan.

Más aún, apostillan en el partido, ahora que «se ha realizado una renovación importante y entre los concejales actuales hay varios muy válidos, jóvenes y con capacidad de trabajo que pueden ser la base para formar el nuevo equipo».

Entre ellos, Carolina Otero, con la que Diego Portela mantiene excelentes relaciones y con la que ya colaboró en el pasado.