Política
Cuatro arousanos forman parte de la nueva directiva de Novas Xeracións
Juan Bayón, Antía Aragunde y Abelardo Rodiño acompañan al vilagarciano Raúl Santamaría
El presidente de Novas Xeracións de Pontevedra, el concejal y diputado autonómico de Vilagarcía Raúl Santamaría, constituyó el nuevo comité ejecutivo de la formación juvenil del Partido Popular, que está integrado por 20 jóvenes de toda la provincia.
Santamaría mostró su satisfacción en esta nueva etapa de NN XX. «Somos un equipo joven, un equipo formado, un equipo unido y sobre todo, somos un equipo con muchas ganas de trabajar por nuestro partido, por nuestros jóvenes y por nuestra provincia», indicó. El comité está integrado por el presidente, Raúl Santamaría; Iago Criberio de A Estrada y Sonia Baqueiro de Soutomaior, como vicepresidente y secretaria respectivamente.
Hay otros tres representantes de O Salnés en la directiva: Juan Bayón (responsable de política municipal y acción política), Antía Aragunde (empleo y emprendimiento); y Abelardo Rodiño.
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