Cambados reúne a treinta creadoras en Produtoras en feminino

Cambados acoge desde este viernes la cuarta edición de la feria Produtoras en femenino, organizada por En Femenino Produccións con la colaboración de la Concellería de Igualdad y la Deputación de Pontevedra. La cita fue presentada ayer en el Concello con la presencia de la concejala Mar Pérez y de las organizadoras Olga Milla y Loló Rodríguez.

El Paseo da Calzada reunirá a treinta expositoras, el máximo que permite el espacio, con propuestas de alimentación, quesos, miel, conservas artesanas, bisutería, joyería, textil, juguetes, velas, complementos, cosmética artesanal y alfarería, con una artesana que trabajará el barro con torno ante el público.

La feria abrirá sus puertas el viernes a las 11.00 horas y el paseo inaugural será a las 12.15. A continuación, a las 12.30 horas, el Obradoiro de Hostelería do Salnés ofrecerá un showcooking con productos de la feria. Por la tarde habrá actividades y presentaciones de marcas.

El programa continuará el sábado por la mañana con una charla de la concejala Marta Pérez y nuevas presentaciones. A las 20.00 horas actuará en directo el dúo Giuliana Vianco. Durante los tres días, el público podrá participar en el trivial «Mulleres con raíces», con dieciséis preguntas y cuatro opciones de respuesta. El domingo por la tarde se entregarán los premios, entre ellos una cesta con productos artesanos.

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Loló Rodríguez recordó que la iniciativa comenzó en Pontevedra hace cuatro años y que Cambados «encajó muy bien» desde el principio. «Cada vez tenemos más gente y mucha gente esperando a comprar cosas en esta feria», señaló. La organización destaca que llegan expositoras de toda Galicia, aunque se intenta priorizar la cercanía, y que muchas ya saben que cuentan con una clientela fiel en Cambados.