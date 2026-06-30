Los bateeiros completan la campaña de la mejilla y confían en que las ventas despeguen en julio

Los bateeiros gallegos finalizan hoy la campaña de recolección de la mejilla en las rocas del litoral que habían iniciado en enero, con un mes de retraso sobre lo que suele ser habitual.

Los consultados se muestran relativamente satisfechos, porque además de haber podido disponer de dos meses de prórroga para compensar lo que dejaron de trabajar a causa del «tren de borrascas» de enero y febrero, parece que la cría estaba resultando «buena y abundante» en las últimas semanas. Y además «se pegó muy bien» en las cuerdas captadoras o colectoras de los viveros flotantes.

Aunque no las tienen todas consigo, ya que «si la plaga del cangrejo pateiro (patuxo o patudo) sigue extendiéndose y no deja de atacar las cuerdas, causará importantes destrozos y condicionará la producción del año que viene».

Opmega

Al margen de esta reflexión a la «preocupante» invasión del crustáceo, que como se explicaba hace días «presenta un comportamiento inédito», al atacar de forma voraz la semilla encordada, los productores insisten en que «las ventas no están siendo nada buenas» y no acaban de recuperarse del todo, a pesar de haberse superado el momento crítico del episodio tóxico primaveral iniciado en abril, y que llegó a cerrar absolutamente toda la producción mejillonera de Galicia.

En cualquier caso, «el rendimiento del mejillón está siendo francamente bueno en muchas zonas, y si no se produce un nuevo desove seguirá en comida, por lo que confiamos en que a mediados de mes empiecen a multiplicarse los pedidos y podamos disfrutar de una campaña de verano que revierta la difícil situación que venimos arrastrando desde hace un par de años», reflexionan en el sector.

Manuel Méndez

Su esperanza es que se dispare la demanda, y para poder satisfacerla podrá disponer de una buena cantidad de bateas, puesto que actualmente están autorizados para la extracción 31 de los 51 polígonos mejilloneros de la comunidad.

Veinte de ellos se encuentran en la ría de Arousa, con 2.400 de las 3.400 bateas totales, situándose otros diez polígonos operativos en la ría de Vigo y uno en la de Ares-Betanzos.

Precisamente allí, en Sada, se encuentra uno de los cerrados, como lo están el de Baiona, el Camariñas, los cuatro de Muros-Noia, dos polígonos de la ría de Vigo (Cangas F y Cangas G) y, como casi siempre, los ocho de que dispone la ría de Pontevedra, bloqueados por las biotoxinas desde abril.