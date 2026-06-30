Amplían el número de cajas refugio para murciélagos en el Umia

Fue a través del proyecto Basajaun y ha servido para incrementar el número de casas con el que cuenta la red de refugios para murciélagos AIB de O Salnés. El proyecto, impulsado desde Ideas de Bombero, vivió el pasado fin de semana una nueva experiencia con un buen número de voluntarios reuniéndose para colocar hasta siete cajas-refugio por todo el margen del río Umia, que se suman a las que ya estaban instaladas desde la acción realizada a principios de año.

El proyecto de la Red de refugios para murciélagos AIB de O Salnés está promovido por las Asociación Ideas de Bombero, en colaboración con el Concello de Ribadumia, con el fin de facilitar refugios seguros a las especies de murciélagos forestales con la finalidad de fomentar su presencia y asentamiento en el territorio. Desde el colectivo resaltan que este asentamiento es positivo porque beneficia a la agricultura local, a la salud, a la biodiversidad y al equilibrio de ecosistemas como el del Río Umia, al ser una especie cuya función es ser controladores naturales de las poblaciones de insectos.

No en vano, un solo murciélago come entre 1.000 y 2.000 mosquitos en una noche. Todos los participantes que acudieron a la cita impulsada por el proyecto Basajaun eran voluntarios, destacando la presencia de varias familias a las que la organización agradece que «inculquen a los pequeños el amor y el respeto por la naturaleza, incidiendo en la necesidad de participar activamente para recuperar, proteger y conservar los ecosistemas, promoviendo su equilibrio natural».

Noticias relacionadas

La iniciativa continuará con más actividades en el futuro. De hecho, para el día 18 de julio tiene prevista la celebración de una Noche de Murciélagos con el fin de descubrir y dar a conocer a los «grandes aliados de la noche». Esa actividad incluirá un a charla sobre estos animales y sus costumbres, así como sus valiosas funciones para los ecosistemas. También se intentará escucharlos a través de un detector de ultrasonidos y se realizará una pequeña ruta guiada por toda la zona en la que se han instalado los refugios.