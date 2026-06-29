Xurel, el chiringuito que abrió camino en A Illa y cumple 40 años

Llevaba tan solo un año abierto el puente de A Illa cuando el matrimonio Ramón Ferro y Elvira Dios decidían abrir las puertas de un pequeño chiringuito en la playa de Area da Secada. Era 1986 y los dos estaban convirtiéndose en los pioneros de un sector que se ha consolidado en el pequeño municipio arousano como un importante motor económico hasta alcanzar la cifra de 23 establecimientos repartidos por las más de 80 playas que posee A Illa. Mucho ha cambiado aquel pequeño chiringuito que se construyó con unas pocas tablas y sin agua corriente ni electricidad.

Cuatro décadas después son Ramón y Manuela Ferro Dios los que regentan el establecimiento que, el próximo viernes, va a celebrar una pequeña fiesta de aniversario en la que participarán los integrantes de Son da Illa, que ofrecerán todo su repertorio de música tradicional y diversión. Será a partir de las 20.00 horas y serán muchos clientes de toda la vida los que se acerquen al chiringuito de Area da Secada para celebrar esta fiesta.

La historia de este chiringuito arranca justo después de la apertura del puente. Ramón Ferro recuerda como acompañaba a su padre a la zona de O Bao a vender refrescos a los bañistas que se adentraban por primera vez en el pequeño municipio a través de esa infraestructura. Fue al año siguiente, cuando el padre decidió dar el paso de ubicar algo más estable en la playa de Area da Secada, por aquel entonces, un paraíso remoto elegido porque en sus inmediaciones se asentaba el CINA, una entidad vinculada a la navegación a vela en la ría de Arousa en la que Ferro padre trabajaba como cocinero.

«Recuerdo que no llegaba ni la luz ni el agua y tuvimos que instalar en su día un generador, era un chiringo de chapa de coca cola y todavía tardaríamos unos tres años en construir uno de madera». Así lo recuerda Ferro, que por aquel entonces contaba con ocho años y que lleva prácticamente toda su vida pasando los veranos en «uno de los puntos más bonitos de toda la ría de Arousa, aunque es de las playas que más fría tiene el agua».

Durante todos esos años, el chiringuito ha ido modernizándose y ya no solo vive de vender bebidas y helados, sino que también ofrece comidas, pero en lo que más ha ganado ha sido en clientes que repiten una y otra vez su visita a los Ferro cada verano. «"Hay muchos que ya han traspasado el umbral de clientes habituales para convertirse en familia, porque vienen todos los años, desde Madrid, de Guadalajara, de toda Galicia y de todas partes de España, ..., hasta nos han invitado en más de una ocasión a que acudamos a su tierra, algo que valoramos de forma muy positiva, porque significa que aprecian nuestro trabajo».

Desde que iniciaron su actividad, la playa ha experimentado un importante cambio. El edificio del antiguo CINA ha desaparecido, el chiringuito ha pasado de estar encima de la playa a ubicarse entre los pinos y existe un paseo de madera que fue clave para la consecución de la Bandera Azul que luce Area da Secada desde hace años. A esos cambios se ha unido este año la instalación de una Zona Azul para regular el estacionamiento, una decisión del Concello que no acaba de convencer a Ferro y que «estamos viendo que nos está perjudicando ,tanto a nosotros como a los otros tres negocios instalados en Area da Secada, especialmente durante la semana y con clientes de municipios próximos como Vilagarcía o Cambados, que han decidido irse a otros sitios».

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El isleño insiste en que «no nos acaba de convencer porque en Area da Secada no tenemos estacionamientos privados como ocurre en Carreirón, además de no entenderse muy bien los motivos de la inclusión del parking de tierra en este sistema». Desde su implantación, continúa Ferro, «las quejas de los clientes están siendo constantes y da la impresión de que, cuando decidieron ponerla en marcha, no tuvieron en cuenta de que, si no funciona, los principales perjudicados vamos a ser los establecimientos que estamos asentados en Area da Secada».