«Xuntos Saborea Galicia» reivindica en Vilagarcía la excelencia de los productos de la comunidad

El histórico Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa, acogió este lunes una nueva edición de «Xuntos Saborea Galicia», un encuentro dirigido a profesionales de la hostelería que reunió a algunas de las firmas más destacadas de la gastronomía, la alimentación gourmet, el vino y el equipamiento para restauración, consolidándose como una de las grandes citas del sector en el inicio del verano en las Rías Baixas.

A lo largo de la jornada, cocineros, restauradores, distribuidores y responsables de establecimientos hosteleros pudieron conocer de primera mano las novedades de una veintena de empresas nacionales en un formato que combinó degustaciones, demostraciones de producto y espacios para el intercambio profesional en el entorno del pazo y su bodega.

El encuentro se celebró en los jardines de Pazo de Rubiáns. / Iñaki Abella

El encuentro contó con la participación del director general de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta de Galicia, José Balseiros, quien puso en valor la calidad de la producción agroalimentaria gallega y el papel que desempeña en la proyección de la comunidad dentro y fuera de España.

Durante su intervención, Balseiros destacó el prestigio alcanzado por los productos gallegos, especialmente aquellos amparados por sellos oficiales de calidad diferenciada, y recordó que Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor número de denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas de España, con 36 figuras de calidad reconocidas, un dato que, según señaló, refleja «la excelencia de sus producciones agroalimentarias».

Participaron conocidas marcas a nivel nacional e internacional. / Iñaki Abella

Entre las empresas participantes figuraron la bodega anfitriona, Pazo de Rubianes, que presentó sus vinos junto a referencias de Bodegas Arzuaga y los champanes Philipponnat; Discarlux, especializada en carnes maduradas; Los Peperetes, reconocida por sus conservas artesanas; y Airas Moniz, cuyo queso Savel fue distinguido como Mejor Queso de España 2026.

También Jamones Joselito, Atún Balfegó, Mahou, Bacalao Barquero, Castillo de Canena, Brandy Fundador, Klimer, Caspian Pearl, Pescados y Mariscos Horesmar, Ovalle Reserve, Josper, Central Heladera, Chef Works, Empanada Viajera y RS Premium Cars, entre otras firmas.

Uno de los muchos salones de que dispone el pazo de Rubiáns (Vilagarcía). / M. Méndez

La jornada también estuvo amenizada con la actuación en directo del chef Pepe Solla y su banda «MOI», que puso el broche musical a un evento concebido como un punto de encuentro entre productores, distribuidores y profesionales de la restauración.

El escenario elegido añadió un atractivo especial a la cita. El Pazo de Rubianes, uno de los edificios históricos más emblemáticos de Vilagarcía de Arousa y sede de una de las bodegas de referencia de la Denominación de Origen Rías Baixas, ofreció un marco privilegiado para una iniciativa que combinó gastronomía, vino y promoción del producto de calidad.

Con esta edición, «Xuntos Saborea Galicia» volvió a poner de manifiesto el potencial de la industria agroalimentaria gallega y su capacidad para situar los productos de la comunidad entre los más valorados del panorama gastronómico nacional e internacional, reforzando además los vínculos entre productores y profesionales de la hostelería.