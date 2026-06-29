Concierto
La Sinfónica de Galicia despide el festival Clasclás de Vilagarcía
La pasión cósmica cierra el ciclo de música clásica y apunta hacia el eclipse de agosto
La Orquesta Sinfónica de Galicia , bajo la batuta de José Trigueros, fue la encargada de poner fin a la edición del Clasclás de este año, una edición que finaliza mirando más allá de lo terrenal para comenzar a mirar hacia el eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Ese cambio de mirada iba implícito en el título elegido para el concierto, el de «Pasión Cósmica, el concierto del eclipse». La escenificación planteada en la noche del sábado en el Auditorio fue mucho más allá de la música.
El concierto se celebró en penumbra total, con los músicos iluminados tan solo por lámparas en sus atriles y con proyecciones astronómicas sincronizadas con los ritmos que planteaba la Orquesta Sinfónica, unos efectos que impresionaron al pública vilagarciano. Los acordes de Richard Strauss, Joaquín Rodrigo o Debussy retumbaron en el interior del Auditorio . Una parte de ese público había participado por la tarde en un coloquio abierto moderado por Marta Barrecheguren, coordinadora artística del Clasclás, con Juan Ramón Pardo, José Francisco Salgado, José Trigueros y la escritora Estíbaliz Espinosa- El coloquio finalizó con un pequño ágape en la terraza del Auditorio con el que colaboró la cooperativa vitivinícola Martín Códax, en el que se pudieron degustar sus albariños.
Casi una década después, el Clasclás se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la música clásica de toda Galicia.
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