El Servicio de Axuda no Fogar de Vilagarcía brindó apoyo domiciliario a 130 dependientes en 2023

El Ayuntamiento de Vilagarcía prestó asistencia domiciliaria el año pasado a 130 personas dependientes. Lo hizo a través de las dos modalidades de su Servicio de Axuda no Fogar -la de dependencia (109 usuarios) y la de libre concurrencia (21)-, con el objetivo de atender las necesidades básicas tanto de aquellos beneficiarios con una dependencia reconocida como de otros que, por no estar aún valorados o por tratarse de situaciones temporales y carecer de apoyo familiar, necesitan contar con este tipo de cobertura social.

Una vez más, hubo mayoría de mujeres, 106, frente a 24 hombres. Este servicio se tradujo en 55.774 horas de trabajos a domicilio para atender las diferentes necesidades de cada persona: desde la realización de actividades básicas (apoyo en el cuidado personal, control del régimen alimentario y de las rutinas de medicaciones, acompañamiento a citas médicas o gestiones, tareas domésticas...) a atenciones de carácter psicosocial.

El Ayuntamiento aporta al servicio 480.000 euros, casi tanto como la Xunta y el Estado juntos

Del total, 45.101 fueron horas realizadas en jornada extraordinaria, es decir, en domingos y festivos, en aquellos casos donde la situación del beneficiario requiere atención diaria. Y para la realización de esta asistencia a domicilio, el personal de la concesionaria cubrió ese año 114.154 kilómetros en desplazamientos. Esto supone una media de 152 horas de servicios y 312 kilómetros cada día.

En cuanto a los medios humanos, se contó con 62 auxiliares contratadas a tiempo completo (36) y a tiempo parcial (26).

El Ayuntamiento de Vilagarcía explica que a mayores de los cuidados ordinarios, el SAF de Vilagarcía presta, de forma gratuita para sus usuarios, servicios complementarios de fisioterapia y podología, servicios que se ampliaron el año pasado para llegar a más personas. En 2025 se beneficiaron del primero 155 personas y 48, del segundo.

Cambio de adjudicataria

La ampliación de las horas de estos servicios extraordinarios fue una de las mejoras que supuso la renovación del contrato del SAF en junio de 2025, momento en el que Serveo Social relevó a Aralia Servicios Sociosanitarios. El cambio implicó un incremento en el coste de la hora, que hubo que adaptar a los precios de mercado actuales. Así, la unidad en día laborable se sitúa en 23,44 euros y la de domingos y festivos en 27,27.

Hay 106 mujeres usuarias, frente a solo 24 hombres

El nuevo contrato también supuso una mejora en los medios materiales y maquinaria específica para destinar al servicio (grúas de movilización, camas articuladas, andadores...), que facilitan el labor de las auxiliares y mejoran las condiciones de las personas usuarias.

Noticias relacionadas

Desde Ravella se explica que el SAF es el servicio de mayor coste del Plan Concertado de Servicios Sociales. El año pasado se destinaron solo a esta prestación 1.236 euros, de un presupuesto total de 3,5. La administración local financió 478.887 euros del SAF, poco menos que los 637.086 que aportan Xunta y Estado juntos.