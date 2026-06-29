La Ruta Quetzal expone al mundo la historia y la tradición de Mar de Santiago

La aventura de la ruta Quetzal se convirtió ayer en una realidad para 200 chavales de toda España, que han accedido a esta oportunidad gracias a sus expedientes académicos, una oportunidad que se extiende a los municipios, que ofrecen la oportunidad de dar a conocer sus atractivos turísticos y paisajísticos a través de lo que fue su propia historia, vinculada con la tradición Xacobea y con lo que significó el antiguo Reino de Galicia.

La organización de la Ruta Quetzal reunió a los 200 chavales, 10 de ellos vecinos de los municipios de Mar de Santiago,en Vilanova de Arousa en la tarde noche de ayer para comenzar esta mañana con dos semanas de intensa actividad que les llevarán a todos por los cuatro municipios de Mar de Santiago (Vilanova, Catoira, Valga y Pontecesures) para después recorrer Portugal, León, el interior de Galicia y rematar en Compostela. La iniciativa cuenta con el respaldo del Concello de Vilanova, que entiende que la presencia de estos chavales puede suponer el acercamiento de sus familias en el futuro como turistas, además de que ayudarán a expandir todo aquello que observen durante este evento en redes sociales.

Este año, la figura clave sobre la que girará la Ruta Quetzal será la de Urraca I de León, lo que llevará a los expedicionarios por lugares como Galicia, León y el norte de Portugal, rememorando los acontecimientos que fueron clave en la historia del antiguo Reino de Galicia y de España. Bajo el epígrafe «Expedición 2026. Tras las huellas de Urraca la Temeraria, 900 años del Reino de Galicia», la Ruta Quetzal instalará su primer campamento en Vilanova, donde se visitará la casa museo de Valle-Inclán, coincidiendo con el centenario de «Tirano Banderas». En Vilanova también descubrirán el marisqueo a pie o los productos con sello de la Denominación de Orixe Mexillón de Galicia.

La Ruta Quetzal se inició con un baile en el pabellón municipal de Vilanova. | IÑAKI ABELLA

Será en Vilanova donde los expedicionarios tendrán su primer contacto con Urraca y el Reino de Galicia, realizando una marcha a pie hasta el Monte Lobeira, donde se emplazaba la fortaleza medieval de la reina Urraca, construida en los siglos X y XIV, que permitía dominar la ría de Arousa. Allí conocerán la leyenda surgida durante un asedio, en el que los soldados encerrados en el interior arrojaban las raspas del pescado a sus invasores gracias a un túnel que llegaba hasta la costa y en el que, cuenta la leyenda, la reina habría escondido un tesoro.

Los expedicionarios navegarán también en kayak por Mar de Santiago, descendiendo el río Ulla desde Pontecesures hasta las Torres do Oeste de Catoira, además de recorrer los meandros del cauce fluvial en Valga o conocer el origen romano del puente que une Pontevedra y A Coruña en Pontecesures.

El viaje continuará en Portugal, a orillas del río Cávado, donde revivirán la breve pero feroz batalla de Pedroso, en la que las huestes gallegas conquistaron Portugal, o la ciudad de Braga. De vuelta en Galicia, las paradas obligadas serán Tui, donde se celebra el 800 aniversario de la consagración de su catedral, y Salvaterra de Miño.

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En Ponteareas asistirán a la confección de alfombras florales. Castrelo de Miño, Celanova, Ribeira Sacra o Casdemiro serán otras de las paradas antes de adentrarse en León, donde realizarán un acercamiento a la obra de Antonio Gaudí, con parada en la propia ciudad de León y en Astorga. El regreso a Galicia tendrá paradas en Lugo y Boqueixón para hacer el Camiño de Inverno, finalizando la expedición en el corazón de Santiago de Compostela el día 11 de junio. La Ruta Quetzal lleva ya cuatro ediciones saliendo desde Vilanova de Arousa, donde se reúne a los jóvenes para iniciar un viaje por gran parte de la península.