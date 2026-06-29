Polari llenará de música A Illa en un grito unánime por la diversidad

A Illa de Arousa se llenará de música el próximo fin de semana para lanzar un grito unánime en favor de la diversidad y del orgullo LGTBIQ+. Lo hará de la mano del colectivo Polari, un grupo que nació hace aproximadamente un lustro y que lleva impulsando iniciativas de visibilización en el municipio desde entonces. Esas iniciativas culminan todos los años en el mes de julio, cuando se celebran las actividades del Festival Mar e Cons.

Este año, las actividades musicales comenzarán el próximo jueves en el Chiringo Xa Cho Dixen de la playa de Camaxe, donde se subirán al escenario las dj’s Barajeras, así como los Naranja y Limón, que amenizarán todas las jornadas de este festival isleño.

El viernes, la actividad se trasladará a la plaza de O Portiño, donde sonará la electrónica y el indie pop de Callejo, que presentará «Moscoso», su último trabajo. A ese escenario también se subirán los integrantes de la banda post hardcore de Nox Lume, que llegarán desde el Baixo Ulla; y el electropop poético de Rosario de la Aurora; cerrando la jornada la artista argentino-gallega Lakenobaile. Al día siguiente, O Portiño mantendrá el protagonimso del festival con el show drag de Averío, que llegará desde Vigo para llenar el mundo de humor, música y caos organizado. En ese escenario también estará presente Lady Muffin, un espectáculo cómico y bizarro que bebe del teatro físico, de los títeres y del clown.

Estas son solo algunas de las actividades que tiene confirmada la organización que también contará con un abundante merchandising en cuya elaboración han contado con la colaboración de Ruth Vidal.

«Atardecer solidario»

Donde se celebró la «Festa da Diversidade» fue en el hotel Quinta de San Amaro, en el Concello de Meaño.

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Acogió su «Atardecer Solidario», esta vez para recaudar fondos para la Fundación 26 de Diciembre, que trabaja con las personas mayores LGTBIQ+, para que no sufran una soledad no deseada; y para el club Xuventude de Sisán, que promueve iniciativas solidarias con el colectivo LGTBIQ+ desde hace tiempo. De hecho, varios de sus directivos y simpatizantes colaboraron en este evento de manera voluntaria, trabajando en la fiesta.