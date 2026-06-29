Laboral
Plantilla de Correos en Vilagarcía denuncia la reducción de personal y largas esperas para los ciudadanos
Los trabajadores se concentran a las puertas de la oficina de la Rúa do Río
Trabajadores de la oficina de atención al público de Correos en Vilagarcía y miembros del sindicato Comisiones Obreras celebraron una concentración frente a la sede de la Rúa do Río para protestar por las condiciones laborales de la plantilla.
Los convocantes de la protesta sostienen que Correos no está cubriendo bajas ni vacaciones, y que la plantilla en el turno de mañana ha quedado reducida ahora en Vilagarcía a tres personas, cuando generalmente eran seis.
Desde el sindicato CC OO sostienen que esta situación está perjudicando a los trabajadores, debido a la sobrecarga laboral, y a los ciudadanos, que en muchos casos se ven obligados a realizar esperas de hasta media hora para ser atendidos.
También se quejan de que los empleados son sometidos a una gran presión para realizar tareas ajenas al servicio postal, como por ejemplo la venta de seguros.
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