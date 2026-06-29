Los pensionistas de Vilagarcía ganan poder adquisitivo pese a la inflación desde 2020

Los pensionistas de Vilagarcía de Arousa incrementaron en el último lustro un 9,3 por ciento su poder adquisitivo gracias a la revalorización de las pagas, a pesar del fuerte aumento de la inflación que se ha producido en España desde 2020.

La pensión media en Vilagarcía fue de 1.296 euros al mes durante el pasado año 2025, lo que supone 310 euros al mes más que en 2020, según datos oficiales del Instituto Galego de Estatística (IGE). Esto supone que el importe medio de las pensiones se incrementó en Vilagarcía un 31 por ciento en los cinco últimos años, mientras que la inflación acumulada en el mismo periodo ascendió al 20 por ciento.

Este informe del IGE se refiere al conjunto de pensiones contributivas, entre las que se encuentran las de jubilación, incapacidad, viudedad y orfandad. Además, la mejora de las pagas ha permitido, en el caso de Vilagarcía, reducir la brecha con respecto a las pensiones medias en España.

El importe medio de las pagas de jubilación en Arousa sigue lejos de las cifras del Estado: hasta 300 euros menos al mes

Así, en 2020, la pensión media en el país era de 1.016 euros, 30 euros más que la de Vilagarcía. Sin embargo, en 2025, el importe medio de las pagas en España era de 1.315 euros, solo 19 euros al mes más que las de Vilagarcía.

Las cifras macraeconómicas oficiales apuntan a que los pensionistas de Arousa han mejorado de forma importante su poder adquisitivo a pesar de la subida generalizada de los precios, que fue especialmente acusada en vivienda, alimentación o combustibles. Esto se ha debido a que en 2021 el Gobierno central aprobó la revalorización automática de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

La situación es muy distinta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, ya que miles de ellos han visto congelada su capacidad adquisitiva o incluso la han visto mermada al crecer sus sueldos por debajo del coste de la vida.

Las pagas medias

En 2025, la pensión media en España fue de 1.315 euros; en Galicia, de 1.295,68 euros; y en la provincia de Pontevedra, de 1.334,66 euros.

En los municipios de Arousa, el importe medio más elevado es el de Pontecesures (1.296,28 euros al mes), seguido del de Vilagarcía (1.295,82 euros). En todos los demás casos, el promedio de las pagas está por debajo de la media gallega.

El importe medio de las pensiones en los municipios de O Salnés y Ullán es el que sigue: Cambados, 1.074 euros al mes; Catoira, 1.230; O Grove, 1.200; A Illa, 1.049; Meaño, 1.042 euros al mes; Meis, 1.127; Ribadumia, 1.066; Sanxenxo, 1.154 euros al mes; Valga, 1.135; y Vilanova, 1.063 euros mensuales.

Las pensiones medias más modestas son las de Meaño y A Illa

Las cuantías se han incrementado lógicamente en todos los municipios. En 2020, solo se superaban los 1.000 euros mensuales en Pontecesures, y había tres municipios (A Illa, Meaño y Vilanova) donde ni siquiera se alcanzaban los 800 euros al mes.

También se ha incrementado en los últimos años de forma sustancial el número de pensionistas en la comarca arousana. El año de la pandemia, el Estado pagaba 28.051 prestaciones; el año pasado ya eran 29.585, lo que supone 1.534 pensiones más, según los datos del IGE.

La jubilación

En las pagas de jubilación sí existe una diferencia notable entre el importe medio de Vilagarcía (y el resto de la comarca) y España. La pensión del retiro media en el Estado fue el año pasado de 1.512 euros al mes, mientras que en Vilagarcía se situó en los 1.233 euros mensuales. Aún cobran un poco menos en O Grove (1.144 euros) o Sanxenxo (1.099 euros al mes) por citar otros dos ejemplos de la comarca arousana.

Esta gran brecha de las pensiones de jubilación entre Vilagarcía y la media española se debe al gran peso que históricamente tuvieron en la comarca los regímenes especiales de la Seguridad Social, como los del mar o de autónomos, que a menudo disfrutan de pensiones un poco más bajas que las de los territorios más industrializados o urbanos.

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