Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas

Entre julio y diciembre de 2025 se vendieron en Galicia 890 toneladas de pulpo, por valor de 10 millones de euros (más IVA), y 81 toneladas de nécora, con unos ingresos en primera venta de apenas 2 millones. Está por ver qué va a pasar con las campañas de pesca de ambas especies, que arrancan este miércoles y deben llegar acompañadas de camarón, permitiendo así saborear de manera completamente legal tres de los manjares más preciados de cuantos ofrecen las rías gallegas. Y hay que recalcar eso de legal, puesto que algunos han consumido ambas especies de manera fraudulenta durante la veda que ahora llega a su fin, con el consiguiente perjuicio para el propio recurso y el conjunto del sector profesional.

A la espera de ver cómo evolucionan los lances de las nasas, puede decirse que la expectación es máxima en «rulas» como la de Vigo, que en la anterior campaña despachó 15 toneladas de nécora, quedándose la de A Coruña en 14, Ribeira en casi 10, O Grove en 9 y Cangas, en 5 toneladas de este crustáceo.

Subasta de nécora en la lonja de O Grove / Muñiz

Un ranking que abanderó Ribeira en el caso del pulpo, con 202 toneladas, por delante de la lonja de Vigo (99), la de Bueu (94), A Coruña (61) y Muros (57).

Pero no solo los puntos de primera venta están expectantes. También se muestran ansiosos los vendedores de las plazas de abastos y pescaderías, los restauradores, que en verano explotan al máximo el pulpo y la nécora gallegos y, en general, todos los consumidores que valoran la calidad que atesoran, siempre que puedan permitirse pagar los altos precios que llegan a alcanzar en temporada alta.

De la nécora puede decirse que es «una de las especies de mayor valor comercial de la flota artesanal de Galicia», como bien destaca la Consellería do Mar. Vive en fondos rocosos, desde el nivel infralitoral hasta 70 metros de profundidad, y puede encontrarse también en fondos de arena y de lodo, especialmente bajo las bateas de mejillón.

Se captura fundamentalmente con el arte de nasa de nécora y camarón, estableciéndose hasta cuatro modelos de actuación diferentes, que dependen de las zonas de trabajo y tienen horarios de faena diferentes.

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En la Modalidad A se permite la captura desde dos horas antes del ocaso del domingo hasta dos horas después del orto del viernes, salvo en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuando la actividad puede desarrollarse desde cuatro horas antes del ocaso del domingo hasta tres horas después del orto del viernes.

La Modalidad B fija el trabajo desde dos horas antes del ocaso del lunes hasta dos horas después del orto del sábado, o bien desde cuatro horas antes hasta tres horas después, respectivamente, en los meses antes citados.

La Modalidad C se refiere a las rías de Arousa y Vigo, donde en zonas determinadas el calado de las nasas puede ser diurno, desde dos horas antes del orto del lunes hasta dos horas después del ocaso del viernes. Eso sí, las embarcaciones despachadas en esta modalidad no pueden capturar pulpo.

Idénticas condiciones a las que se aplican en la Modalidad D, en este caso específica para zonas concretas de la ría de Pontevedra, y dejando claro en todo momento que los horarios nocturno y diurno son excluyentes entre sí y que las nasas deben ser levantadas y llevadas a puerto diariamente, una vez cumplido el horario de trabajo.

Además, aunque el sector ya lo sabe, no está de más recordar que los extremos o cabeceras de cada una de las caceas (conjunto de nasas) que se mantengan caladas deben ser balizadas e identificadas adecuadamente, indicando de forma clara y visible la matrícula y el folio de la embarcación, así como la letra «N».

El pulpo regresa al ralentí / Rafa Vázquez

En relación con el pulpo, que vuelve a escena tras dos meses de veda (el año pasado el parón fue de tres), incorpora medidas técnicas con las que tratar de evitar tanto la sobrepesca de la especie como la saturación de los mercados en los inicios de campaña, con la intención de mejorar la rentabilidad de la actividad pesquera.

Así lo destacan en la Consellería de Mar y así lo acordó con el propio sector, que van de la mano para «evitar que la caída de la producción de pulpo continúe en los próximos años».

Topes

Las embarcaciones participantes en la campaña pueden realizar capturas accesorias de pulpo hasta un 20 % del total de las capturas obtenidas diariamente, o bien capturas accesorias en una cantidad máxima de 35 kilos por embarcación y día, entre el 1 de julio y el 31 de agosto, y de 55 kilos, por embarcación y día, entre el 1 de septiembre y el 5 de enero, que es cuanto entrará nuevamente en veda.

La pesca con nasas de nécora y camarón. / Noe Parga

Sea cual sea la fórmula se exige un peso mínimo de 1 kilo por ejemplar, independientemente de que sea entero o eviscerado a bordo, contemplándose un margen de tolerancia de 50 gramos de pérdida de peso, después de realizada y registrada la pesada en el momento del desembarque.

No es la única condición. También se establecen cuotas máximas de captura y desembarco. Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, por ejemplo, la cuota máxima es de 35 kilos por barco y día, con un añadido de 35 kilos diarios por cada tripulante enrolado y a bordo, hasta un máximo de 240 en cada jornada y nave.

A partir del 1 de septiembre, la cuota máxima será de 55 kilos por embarcación y día, a la que se añadirán 55 kilos por cada tripulante, hasta un máximo de 380 kilogramos al día.

Un pescador lanzando las nasas al agua entre bateas. / FdV

Y una advertencia. «En función de la evolución de la campaña y por circunstancias justificadas, las cuotas máximas diarias de captura y desembarco podrán ser sustituidas por topes semanales».

La nasa del pulpo puede manejarse de las 6.00 horas hasta las 16.00 horas, autorizándose a los barcos su salida de puerto a partir de las cinco de la madrugada.

«Fuera de los horarios establecidos no se podrá realizar en el mar ningún tipo de actividad con las nasas para pulpo», y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de controlar el trabajo de los piratas de las rías.