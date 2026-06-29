La flota vela armas antes de largar cientos de miles de nasas para capturar nécora, camarón y pulpo

El miércoles arrancan las campañas de la nécora, camarón y pulpo en Galicia. En el caso del crustáceo con pobres expectativas, a tenor de los malos resultados cosechados en las últimas temporadas, y en lo referido al cefalópodo, con la lógica incertidumbre provocada por la esquilmación que, a manos de los piratas de las rías en el actual periodo de veda, que finaliza a las cinco de la madrugada.

Independientemente de las capturas que puedan realizarse con otras artes, los planes de gestión se refieren al empleo de la nasa de nécora y camarón, mientras que para el pulpo se contempla el uso de nasa, línea o cordel, rañeira y bichero.

Respecto a la nasa a utilizar para los crustáceos, son 2.250 las embarcaciones autorizadas en Galicia para su empleo, alrededor de mil censadas en la ría de Arousa, 329 en Muros-Noia, 286 en la de Vigo y 205 en los puertos de la ría de Pontevedra. Es decir, que ocho de cada diez barcos con permiso para la nasa de nécora y camarón están en las Rías Baixas.

Su presencia es especialmente significativa en los de A Illa, con 314 embarcaciones autorizadas, Testal (Noia), con 259 y Ribeira donde tiene permiso 142 naves.

Los últimos días de trabajo de la flota de la nasa antes de la veda del pulpo / Santos Álvarez

También pueden ser despachadas para este tipo de nasas 110 naves de Cambados, 101 de Cangas, 97 de O Grove, 79 de Rianxo, una cantidad similar en Cabo de Cruz (Boiro) y 66 en Bueu.

A Pobra (62), Moaña (61), Baiona (46), Combarro (44), Vilanova (37), Muros (28), Campelo (26), Arcade (21), Marín (19) y tanto Aldán-Hío, como Vilaxoán, Carril y Redondela, con 17 barcos en cada caso, son otros puertos con presencia de estos aparejos, en mayor o menor medida usados en prácticamente todos los de Galicia.

Dicho lo cual, puede decirse que la flota se dispone a calar miles de nasas en las diferentes rías, dependiendo siempre de las características de cada embarcación. Hay que recordar que el número máximo de artes y aparejos permitidos en cada una está relacionado con su tamaño o porte, estableciéndose siete categorías.

Pueden usar un máximo de 225 nasas, a razón de 75 por embarcación y 75 por tripulante a bordo, las de Tipo I, que son las de menos 1,50 TRB (Tonelaje de Registro Bruto), que es la medida de volumen (no de peso) que calcula la capacidad total de los espacios cerrados del barco, o inferiores a una tonelada de aqueo bruto (GT, por las siglas en inglés Gross Tonnage), una medida estandarizada que no calcula el peso, sino el volumen interno total de todos los espacios cerrados de una embarcación, incluidos camarotes, salas de máquinas, bodegas, puentes de mando y demás.

Esas 225 nasas son también las permitidas en las de Tipo II, que son las embarcaciones de entre 1,50 TRB o 1 GT y 2,49 TRB o 1,74 GT, mientras que las de Tipo III, que van de 2,50 TRB a 4,99 TRB, tienen permiso para emplear un máximo de 125 nasas por embarcación, con 75 más por tripulante, hasta un tope de 350.

La distribución de la flota pesquera. / FdV

Las de Tipo IV y Tipo V, entre 5 TRB y 9,99 TRB, o entre 4,25 GT y 9,99 GT disponen de la posibilidad de largar hasta 450 nasas cada una de ellas, correspondiendo 200 a la nave y 75 más a cada tripulante enrolado y a bordo.

Por último, las de Tipo VI y VII, que son todas las que superan 10 GT o 10 TRB, llegan a alcanzar las 550 nasas, con un máximo de 250 por nave y 75 por tripulante «naseiro» a bordo.

Capturas de nécora y pulpo en la lonja de Cangas // Santos Álvarez /

Aclarado esto, el Registro de Buques Pesqueros de Galicia establece que son 1.725 las embarcaciones de menos de 2,5 TRB, que son las claras dominadoras de la campaña de la nécora, lo cual se traduce en que podrían usarse 388.000 nasas para esta especie, si bien es cierto que no todos los barcos van a participar en la campaña, y muchos de ellos tampoco llegan a utilizar todos los aparejos permitidos.

Lo que van a hacer algunas de esas embarcaciones es dedicarse al pulpo, siendo 1.157 las autorizadas en toda la comunidad para el empleo de sus nasas, situándose la mitad en las Rías Baixas y variando la cantidad de aparejo tanto en función del tipo de barco como de la zona de faena de la que se trate.

Así, en la Zona A (litoral atlántico oeste), desde A Guarda hasta Pedra do Sal (Caión), las embarcaciones Tipo I y II tienen autorizadas hasta 200 nasas por tripulante enrolado y a bordo, con un máximo de 300 por barco, mientras que las de Tipo III, IV, V, VI y VII disponen, si lo desean, de un máximo de 200 por persona, hasta un máximo de 600.

Sin embargo, en la Zona B (litoral atlántico norte), desde Pedra do Sal hasta Illa de San Vicente, se mantienen los topes para Tipo I y II, pero se reducen a 550 por barco en los demás casos.

A la Zona C (litoral cantábrico), desde Illa de San Vicente hasta el río Eo, se asignan un máximo de 175 para las embarcaciones Tipo I y II, correspondiendo a los Tipos III, IV, V, VI y VII un máximo de 250 nasas por embarcación y 50 por tripulante, hasta un máximo de 550.

Cefaparques

Teniendo en cuenta que con menos de 10 GT hay un millar de naves, y aplicando solo un máximo de 300 nasas por barco, se trataría de 300.000 nasas dedicadas a la captura del preciado cefalópodo.

Donde más va a notarse la actividad es en la zona administrativa III (Arousa), con 230 barcos con permiso para nasa de pulpo, así como en la Zona VI (Costa da Morte), con 183, y la Zona I (Vigo), con 161 naves.

Les siguen la Zona II (Pontevedra), con 154 barcos, la Zona VII (Coruña-Ferrol), con 129, y la Zona IV (Muros-Noia), con un centenar de barcos desde los que manejar las nasas del pulpo.

Los puertos más destacados son los de Ribeira (101 barcos aptos para estas nasas), Bueu (71), Cangas (70) y Testal (54), aunque también pueden citarse otros como Baiona (38), O Grove (37), Cambados (28), Combarro (19) y Portonovo (18).