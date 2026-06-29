La DO Rías Baixas califica la histórica añada 2025 como «Muy Buena»

El pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas ha otorgado la calificación de «Muy Buena» a la añada 2025, un reconocimiento que pone en valor tanto la excelente calidad de los vinos elaborados como el trabajo desarrollado por viticultores y bodegas en una campaña marcada por una producción histórica y unas condiciones óptimas de maduración de la uva.

El anuncio fue realizado en Madrid por el presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes, durante el tradicional encuentro anual con los medios de comunicación.

El máximo representante de la DO puso el acento en «la perseverancia y el amor por lo que hacemos», recordando que la calificación de la añada representa el resultado de un intenso trabajo desarrollado durante todo el ciclo productivo, de ahí la cifra récord del año pasado, con 47,5 millones de kilos que permitieron verificar hasta el pasado 31 de mayo 14.248.765 litros, lo que supone un incremento del 6,92% respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Aquellos casi 48 millones de kilos fueron el resultado de una campaña que el Consello Regulador califica como «tranquila y ordenada», y que culmina ahora con la distinción de «Muy Buena», consolidando una de las cosechas más destacadas de los últimos años para la Denominación de Origen Rías Baixas.

Por su parte, el secretario general del Consello Regulador, Ramón Huidobro, destacó en Madrid la capacidad de adaptación que ha demostrado el sector en los últimos años, recurriendo a una cita de Charles Darwin para subrayar la resiliencia de la Denominación de Origen.

«Eso es lo que llevamos año tras año haciendo en el sector de Rías Baixas: adaptarnos a las situaciones que se nos presentan», señaló, resaltando el esfuerzo colectivo de viticultores, bodegueros y profesionales.

Control de trazabilidad de la uva en un viñedo adscrito a Terra de Asorei. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

La calificación de añada se sustenta en un completo informe elaborado por el Órgano de Control y Certificación del Consejo Regulador. El proceso de certificación incluyó el análisis sensorial y fisicoquímico de 623 muestras procedentes de 127 bodegas, dentro de un sistema acreditado por ENAC que garantiza la aptitud de los vinos antes de su comercialización.

Además, cada uno de los depósitos de las 167 bodegas inscritas en la DO es sometido a controles individualizados, tanto analíticos como organolépticos, mediante catas ciegas realizadas por un panel de 30 expertos. Este procedimiento asegura que todos los vinos comercializados bajo el sello Rías Baixas cumplen rigurosamente con las exigencias de su pliego de condiciones.

Según el panel de expertos, los vinos de la añada 2025 presentan una marcada personalidad. En la fase visual predominan los colores amarillo pajizo con ribetes verdosos, limpios y brillantes, muy característicos de la denominación, mientras que en nariz, sobresalen aromas varietales frescos, con notas de manzana, frutas de hueso, cítricos y delicados fondos herbáceos.

Asimismo, la cata muestra en boca una intensidad media, buena acidez, correcta estructura y una gran facilidad de consumo, dejando un agradable retronasal con recuerdos frutales y florales.

El informe técnico define esta cosecha como «una añada histórica en cuanto a volumen» y augura vinos blancos de gran calidad gracias a la perfecta maduración de la uva, favorecida por el equilibrio térmico del verano. El resultado, aseguran los expertos, son vinos que mantienen la característica acidez atlántica de Rías Baixas, pero con una carga frutal especialmente expresiva y un perfil aromático muy limpio.

Para elaborar esta valoración también se han tenido en cuenta las puntuaciones obtenidas en concursos nacionales e internacionales, así como las opiniones recogidas en guías especializadas y publicaciones del sector.

Vendimia tardía de la bodega Martín Codax / Iñaki Abella

En el informe agronómico también se incide en que la viticultura en Rías Baixas sigue siendo especialmente exigente, debido a las condiciones climáticas de la zona. Se recuerda así que el invierno y la primavera de 2025 fueron muy cálidos y húmedos, mientras que el verano se desarrolló con gran estabilidad meteorológica.

Como sucedió este año, la brotación en 2025 se adelantó respecto a campañas precedentes, alcanzando un porcentaje del 90,1%, con un índice de fertilidad de 2,3 racimos por yema brotada. Tanto la floración, en mayo, como el cuajado, durante el mes de junio, transcurrieron con rapidez gracias a las favorables condiciones meteorológicas, destacan los técnicos.

Para añadir que el inicio del verano, caracterizado por una elevada humedad y temperaturas mínimas altas, obligó a intensificar las labores de poda y clareo, para favorecer la ventilación de los racimos y mantener el excelente estado sanitario con el que la uva llegó a la vendimia. La cual comenzó a finales de agosto con una uva «en condiciones óptimas de maduración e higiene.

Para terminar, decir que el vicepresidente del Consello Regulador, Juan Carlos Vázquez Abal, junto a Juan José Figueroa, presidente de la Asociación Gallega de Sumilleres, y el alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso, presentan esta tarde en Carril (Vilagarcía) la XX Festa do Tinto Rías Baixas.

Se celebrará del 4 al 12 de julio en As Neves e incluye una amplia programación cultural y enológica, con propuestas como senderismo, conferencias, catas de vino, actuaciones musicales y actividades para toda la familia.