Descubren una nueva especie de hongo en Cortegada, que ya suma siete hallazgos inéditos para la ciencia

La isla de Cortegada, integrada en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, vuelve a situarse en el foco de la investigación internacional tras el descubrimiento de una nueva especie de hongo desconocida hasta ahora para la ciencia.

Se trata de «Xylaria polyphaga», cuya descripción acaba de publicarse en la revista científica «Life» como parte de un estudio sobre la diversidad del género Xylaria en los bosques de laurisilva atlántica europea.

El hallazgo, liderado por el investigador de la Universidade de Santiago de Compostela Saúl de la Peña, eleva a siete el número de especies nuevas para la ciencia descubiertas en este pequeño enclave de apenas 44 hectáreas, consolidando a Cortegada como uno de los espacios europeos de mayor interés para el estudio de la biodiversidad fúngica.

La investigación identificó ocho nuevas especies pertenecientes al género Xylaria, una de ellas «Xylaria polyphaga», localizada en Cortegada y presente también en otros ecosistemas de elevado valor ecológico, como las laurisilvas de Azores y Canarias o los bosques de niebla del Parque Natural de Los Alcornocales, en el sur de la Península Ibérica.

De visita en las Islas Atlánticas de Galicia a bordo del aula flotante "Chasula". / M. Méndez

El nombre de la nueva especie hace referencia a una de sus características más singulares: su capacidad para desarrollarse sobre diferentes tipos de sustratos vegetales, un comportamiento poco habitual dentro de este grupo de hongos.

Con este descubrimiento, Cortegada alcanza un registro excepcional, según la USC. Antes de «Xylaria polyphaga» ya habían sido descritas a partir de ejemplares recogidos en la isla las especies «Atheniella lauri», «Calycina cortegadensis», «Mollisia cortegadensis», «Physalacria auricularioides», «Pseudobaeospora cortegadensis» y «Ramariopsis coronata».

Los trabajos desarrollados durante los últimos años han permitido además documentar más de 1.000 especies de hongos en la isla, una cifra que representa aproximadamente la mitad de todas las especies registradas en Galicia y que resulta especialmente significativa teniendo en cuenta la reducida superficie del territorio, superando ampliamente la diversidad conocida en otros espacios naturales mucho más extensos.

Asistentes a la visita guiada a la isla de Cortegada para disfrutar de su flora y su fauna. / Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Según explica Saúl de la Peña, «cada nueva campaña de muestreo continúa revelando el extraordinario patrimonio natural que alberga Cortegada. La isla constituye un laboratorio natural excepcional para comprender la diversidad fúngica de los bosques atlánticos y su evolución a lo largo del tiempo».

Los investigadores destacan que la distribución conocida de «Xylaria polyphaga» pone de manifiesto la estrecha relación de esta especie con los ecosistemas húmedos de influencia atlántica. Lo que quieren decir es que su presencia tanto en las laurisilvas macaronésicas como en los bosques relictos del sur de la Península Ibérica refuerza la importancia de estos hábitats como auténticos refugios de biodiversidad y reservorios de especies todavía desconocidas para la ciencia.

Iñaki Abella

La Universidade de Santiago atribuye esta extraordinaria riqueza biológica a las particulares condiciones ambientales, forestales e históricas de Cortegada, donde se conserva una de las mejores representaciones de la laurisilva atlántica de Europa.

Estas circunstancias han favorecido el mantenimiento de una comunidad de hongos de enorme singularidad, convirtiendo la isla en un enclave de referencia para la investigación micológica y la conservación de la biodiversidad.

El investigador avanza además que en los próximos meses verá la luz su tesis doctoral, fruto de varios años de trabajo sobre la biodiversidad fúngica de los ecosistemas de laurisilva atlántica.

El estudio incorporará nuevos datos inéditos y otros descubrimientos de especial relevancia científica que permitirán ampliar el conocimiento sobre estos bosques y sobre la extraordinaria riqueza micológica de la isla de Cortegada.

La continua aparición de nuevas especies confirma, según destacan los investigadores, que este enclave del Parque Nacional das Illas Atlánticas constituye un auténtico tesoro biológico de relevancia internacional y refuerza la necesidad de preservar un ecosistema clave para la conservación de la biodiversidad gallega y europea.