Costas retira los barcos abandonados en la zona de O Ariño

Llevan abandonados en las inmediaciones del banco marisquero de O Ariño desde hace años, pero no han podido ser retirados hasta esta mañana. Costas ha puesto en marcha las labores de eliminación de las embarcaciones de madera que permanecían varadas en Vilanova y que se habían convertido en un foco de contaminación que amenazaba uno de los bancos marisqueros más importantes del pósito vilanovés.

Los trabajos que se iniciaron esta mañana son la culminación de un largo proceso en el que tanto Cofradía como Concello han ido llamando a las puertas de Costas, Portos de Galicia y Capitanía Marítima, unas llamadas que no encontraban éxito debido al limbo burocrático en el que se encontraba la zona en la que están varadas las embarcaciones, en los lindes de las competencias de Costas y Portos de Galicia.

Después de años lidiando con las administraciones, finalmente ha sido Costas la que ha decidido acabar con esta situación y, esta mañana, una gran grúa comenzaba a convertir en astillas las dos embarcaciones más grandes, dos antiguos bateeiros abandonados después de haber sido vendidos para un país norteafricano, pero que nunca volvieron a ser reclamados.

El patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, reconoce que la actuación de Costas «era algo que veníamos esperando desde hace mucho tiempo, porque algunos de estos barcos llevan aquí varados más de un lustro». Los dos se habían convertido en un grave foco de contaminación, ya que era habitual que se registrasen fugas de combustibles, y también en un auténtico riesgo para las mariscadoras que trabajaban en O Ariño, ya que se encontraban constantemente con tablas desencajadas llenas de clavos y sepultadas en la arena.

Los barocs llevaban en situación de abandono un buen número de años. / Iñaki Abella

El patrón mayor reconoce que «reclamar la retirada de estas embarcaciones fue una de las primeras decisiones que adopte cuando accedí al cargo del patrón mayor y ya me temía que se iba a finalizar el mandato sin que esto se hubiese resuelto; finalmente, encontramos empatía en una funcionaria de Costas que ha sido clave para que las máquinas estén retirando esta basura del mar y acabando con una situación tan desagradable como esta». Insiste en que las embarcaciones quedaron abandonadas de la noche a la mañana en ese lugar y «cuando comenzaron a dar problemas, resultaron ser de nadie y nadie se quería responsabilizar de ellas».

También el regidor vilanovés, Gonzalo Durán, ensalzaba la decisión de la administración de acabar con «un problema que lleva tiempo dándonos la lata y que temíamos que no íbamos a poder resolver, recuperando una franja del litoral que se estaba degradando a pasos agigantados por causa de la presencia de estas embarcaciones abandonadas».

Los trabajos se van a extender durante varias jornadas. / Iñaki Abella

En ese lugar llevan abandonándose embarcaciones de madera desde hace años. De hecho, además de estos dos bateeiros, todavía son apreciables las cuadernas de alguna embarcación que les precedió, pero que acabó pudriéndose en ese lugar sin que nadie retirase esos restos.

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El inicio de estas tareas, explican desde el Concello, supone un paso importante para la recuperación medioambiental de O Ariño, la salida natural de O Esteiro, y para mejorar las condiciones de trabajo de las mariscadoras. Las actuaciones de retirada de los barcos continuarán desarrollándose a lo largo de las próximas jornadas.