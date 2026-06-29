El Ayuntamiento acondiciona el lavadero tradicional de Loenzo

El lavadero de Loenzo, en Rubiáns, estrenará cubierta en pocas semanas gracias a la actuación que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Vilagarcía con una inversión de 6.350 euros. Los trabajos, aprobados en la junta de gobierno, tienen como objetivo retirar el actual tejado, construido en láminas de fibrocemento que se encuentran en muy mal estado, y construir uno nuevo con materiales más acordes con el entorno.

Para retirar y gestionar debidamente las planchas de fibrocemento y el amianto, se contrató a la empresa César Paz, autorizada para este tipo de trabajos. Además de los 3.327 euros que cuesta esta operación, también se aprobó el gasto para adquirir los materiales que permitirán al personal municipal de Obras montar la nueva cubierta. El arreglo de esta construcción fue solicitado por los vecinos de la zona al alcalde durante una visita al nuevo acceso de la Vía Verde do Salnés.