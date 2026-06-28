La Xunta respalda a las ANPA de los centros de educación especial de Vilagarcía

La Xunta de Galicia respalda económicamente la labor de tres asociaciones de padres de alumnos de Vilagarcía, dos de ellas vinculadas a sendos centros de educación especial. En concreto, se trata de las ANPAs del colegio Os Mecos, dependiente de BATA, y del Centro de Educación Especial situado junto a los jardines del Doutor Fleming.

En concreto, ambos colectivo reciben 953 euros en la convocatoria que acaba de resolver la Consellería que dirige Román Rodríguez. Además, la federación de asociaciones Pontevedra recibe una dotación de 1.855 euros.

Con estas aportaciones económicas, las asociaciones pueden sufragar diferentes actividades a lo largo del año, así como los gastos derivados de la gestión, administración, adquisición de material no inventariable y mantenimiento ordinario de sus instalaciones.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos o privados. Además de esta convocatoria, el departamento educativo del gobierno gallego mantiene también una línea de ayudas a las ANPA que gestionan comedores escolares, con un presupuesto de 1.750.000 euros, un 10 por ciento más que el año pasado.

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Entre tanto, para muchos colectivos de padres, estas primeras semanas de vacaciones escolares son aún de mucho trabajo, como es el caso de los colectivos de Secundaria que gestionan bancos de libros, ya que estos días reciben y entregan los manuales.