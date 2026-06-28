La superficie de eucalipto aumenta en O Salnés y Ullán pese a la moratoria de la Xunta

La superficie forestal dedicada al eucalipto se incrementó en los últimos años en O Salnés y Ullán, según los datos del Inventario Forestal Continuo, referidos al periodo de 2022 a 2024. Así, los doce municipios del margen sur de la ría de Arousa sumaban en 2022 algo más de 7.500 hectáreas de terreno con eucalipto, pero dos años después ya eran 7.663 hectáreas.

La Xunta de Galicia ordenó en 2021 una moratoria de 2021 para prohibir nuevas plantaciones de eucalipto en suelos agrarios y forestales ocupados previamente por frondosas caducifolias. La finalidad era reducir la expansión del eucalipto en la región y proteger el medio ambiente.

La moratoria inicial estaba vigente desde julio de 2021 y se prorrogó hasta 2030, aunque con una flexibilización parcial para aumentar la productividad y evitar el abandono de tierras agrarias y forestales. La Xunta de Galicia anunció que permitirá replantar eucaliptos en una parcela diferente que no supere el 75 por ciento de la superficie original, reservando el resto para coníferas o frondosas.

A pesar de la moratoria, las plantaciones de eucalipto han aumentado en los dos últimos años en la comunidad. Según el Inventario Forestal Continuo de Galicia, la superficie de eucalipto como especie dominante es de unas 420.000 hectáreas, un 1,5 por ciento más que en 2022. Y esta expansión se produjo también en O Salnés. De hecho, en la mayoría de los municipios arousanos había en 2024 más suelo con eucalipto que en 2022, a pesar también de los esfuerzos de algunas comunidades de montes por plantar árboles autóctonos, más efectivos para evitar el avance de las llamas en caso de incendio forestal.

Por ejemplo, en Vilagarcía había hace cuatro años 919 hectáreas con eucalipto como especie dominante, pero hace dos años esa cifra había aumentado hasta las 935 hectáreas. Por superficie total de eucalipto, el municipio con mayor extensión es Meis, con 2.031 hectáreas (algo menos que en 2022), seguido de Meaño (1.100 hectáreas), y Catoira (casi un millar de hectáreas).

El eucalipto es una especie forestal ampliamente utilizada. Por un lado, el eucalipto ofrece ventajas para los propietarios del monte por su rápido crecimiento, que permite obtener beneficios económicos en un plazo relativamente corto, de unos 10 a 15 años. Además, produce una gran cantidad de madera, lo que puede generar ingresos significativos. También es una especie relativamente fácil de mantener, ya que requiere poca atención y cuidado, y es resistente a muchas plagas y enfermedades, lo que reduce el riesgo de pérdidas.

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Sin embargo, el eucalipto también tiene sus desventajas. Puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, acidificando el suelo y reduciendo la biodiversidad. Además, requiere una gran cantidad de agua y su plantación puede limitar otros usos del suelo, como la agricultura o la ganadería. Por último, es una especie altamente inflamable.