Señales con mensajes y consejos para los conductores en Vilanova

Frases como «Non estacionar para non molestar», «No pobo non sobra ningún peón» o «Abre os ollos para ver si podes» complementan desde esta semana un buen número de señales que se han instalado en Vilanova de Arousa, en las que se fusionan las indicaciones convencionales con las explicaciones de los más jóvenes del municipio y la posible sanción que puede acabar siendo interpuesta al conductor que la incumple. Esas frases han sido acuñadas por los alumnos de los colegios del municipio que se identifican en la señal durante actividades vinculadas a la seguridad vial

Las señales, en las que han colaborado todos los centros escolares del municipio, se han instalado en todo el municipio, en lugares como la explanada del polígono industrial de Baión, utilizada para el aterrizaje de helicópteros médicos, algo de lo que también se advierte en la señal; o en las inmediaciones del cementerio de Caleiro. En esas señales también se indica la altura sobre el nivel del mar del lugar en el que se encuentran. La iniciativa ha partido desde la Policía Local de Vilanova como una fórmula de llamar la atención de los conductores y, al mismo tiempo, fomentar la educación vial entre los más jóvenes del municipio.

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Las señales se unen a las de zona de residentes, que limitan la estancia de vehículos ajenos al municipio en diferentes puntos del casco urbano durante treinta minutos para garantizar a los propietarios de la zona un lugar donde estacionar cerca de su vivienda.