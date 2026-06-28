Recurre a la Valedora para poder salir de su casa en Castrelo

Una vecina de la parroquia de Castrelo ha recurrido a la Valedora do Pobo para reclamar una solución para poder salir con su coche de su casa ante el «pasotismo» que se ha encontrado en el Concello. Todo arranca hace tres años , cuando se instaló un negocio al lado de su casa y comenzaron a estacionar los coches de forma que le limitaban la visión para poder salir de su casa a la PO-550 con el coche, un problema que se ve agravado por un problema en la vista de la mujer. La falta de visibilidad la obliga prácticamente a invadir un carril de uno de los viales con más tráfico de la comarca, lo que supone un serio riesgo de sufrir un accidente para ella.

La mujer se puso en contacto con las autoridades competentes que le señalaron la necesidad de colocar un vado y solicitar la instalación de bolardos que garantizasen la visión. La mujer solicitó de forma inmediata el vado y se le instalaron unos bolardos que garantizaban la visión pero que acabaron siendo retirados a las 72 horas de haber sido colocados.

Esto volvió a provocar el estacionamiento de vehículos de forma que limitan su visión cuando quiere salir, e incluso, de coches que aparcan encima del vado pese a estar claramente indicado.

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Los intentos de la mujer de contactar con el edil de tráfico, José Ramón Abal, han caído en saco roto una y otra vez y el único bolardo que mantiene, además de insuficiente, «desaparece de forma habitual una y otra vez». Desesperada ante la situación y ante la ausencia de noticias del edil, la mujer recurrió al alcalde, Samuel Lago, y a la Valedora do Pobo, que admitió su queja a trámite y le solicitó información al Concello de Cambados hasta en dos ocasiones, sin haber recibido todavía una respuesta. Insiste la mujer en que «intentar salir de mi propia casa con el coche supone un grave riesgo de accidente que nadie parece querer solucionar».