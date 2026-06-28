Los piratas insisten en aniquilar el pulpo y la nécora antes de que comiencen sus campañas

Solo faltan tres días para que comiencen en Galicia las campañas del pulpo y la nécora, y eso es sinónimo de un repunte del furtivismo y una preocupante esquilmación de los recursos, dado que son muchos los pescadores profesionales que, en vísperas de cada nueva temporada, sea de la especie que sea, actúan como piratas y se dedican a capturar producto de manera ilegal, como ya se ha explicado en tantas ocasiones anteriores.

Prueba de ello, el enésimo balance de Gardacostas de Galicia relacionado con los operativos de las últimas semanas que arrojan como resultado la incautación de cefalópodo o crustáceo vedado.

Las últimas intervenciones, en las rías de Arousa y Vigo, así como en A Guarda, dando como resultado la recuperación de 267 kilogramos de pulpo, que fue devuelto al mar, y la interceptación de 561 cacharros, que es el utensilio más empleado por los ilegales que se empeñan en cargarse tanto el recurso como al conjunto del sector.

Un cacharro de pulpo con un ejemplar en su interior. / Gardacostas de Galicia

La Consellería do Mar, que vuelve a condenar estas prácticas y apela nuevamente a la colaboración de los pescadores y del conjunto de la sociedad, incluidos los restauradores que adquieren producto ilegal y los ciudadanos que lo consumen, da cuenta de esas últimas operaciones y detalla que, en la costa de A Guarda, los guardacostas de la embarcación «Mar de Galicia» localizaron y retiraron del mar nada menos que 450 cacharros con 175 kilos de pulpo en su interior.

A su vez, el despliegue coordinado en la ría de Arousa entre la Unidad Operativa de Vilaxoán (Vilagarcía) y los Servicios Centrales de Gardacostas dio lugar a la apertura de nueve actas, de las que seis correspondieron a decomisos y las tres restantes, a presuntas infracciones.

Y todo porque en las zonas de Defragueiras y Negreiriñas se detectaron 51 cacharros con 48 kilos de pulpo en su interior, mientras que en Taragoña (Rianxo) y As Negreiras los agentes levantaron tres actas por presuntas infracciones tras localizar 28 nasas butrón, 40 cacharros, 6 kilos de pulpo y otros tantos de choco.

Pero eso no es todo, sino que en la zona conocida como Mesa de Con, en aguas de A Illa de Arousa, fue localizada una cacea (conjunto de nasas) con 20 aparejos sin identificar que contenían 7 kilos más de pulpo y 2 de nécora.

Los Servicios Centrales también actuaron en las zonas intermareales y del canal en Pedregoso y Pedra da Loba, donde retiraron artes sin balizar ni identificar, incautándose de 12 nasas de pulpo, 25 kilos de esta especie y 60 nasas de camarón.

Para completar el balance de estas últimas actuaciones contra los piratas de las rías, puede citarse una intervención en Pedras Negras (O Grove) en la que se una cacea con 20 cacharros y 7,4 kilos de pulpo, también liberado inmediatamente.

Como se explicaba anteriormente, las actuaciones de Gardacostas contra el furtivismo se extendieron a la ría de Vigo. Más concretamente, a las inmediaciones de Cabo Silleiro, donde la Unidad Operativa con base en el puerto vigués retiró 33 redes de enmalle utilizadas de forma ilegal, entre ellas 31 paños de los populares miños, que sumaban 1.550 metros de largo, además de dos volantines que sumaban otros 100 metros de trampa ilegal.

En el interior de esas redes permanecían atrapados 3 kilos de rodaballo, 2 kilos de raya y un kilo de otra especie en veda, el centollo, siendo todo ello devuelto al mar.

Para terminar, decir que la Unidad Operativa de Portosín, en el Concello de O Porto do Son, intervino en Corrubedo (Ribeira) 81 paños de miños, equivalentes a 4.500 metros de red, además de recuperar 15 kilos de raya, 25 de juliana, 7 kilos de buey de mar (también en veda) y medio kilo de langosta.

Todo esto es el resultado del importante esfuerzo realizado por Gardacostas, que como ya se había explicado en otras ocasiones, siempre refuerza los controles contra el furtivismo en el litoral gallego ante apertura de las diferentes campañas, que es cuando también se intensifica la actividad ilegal.

Iñaki Abella

Un trabajo que nunca es suficiente, dado que las rías son demasiado extensas como para controlarlas por completo mientras sigan existiendo piratas.

Pero también una labor de vigilancia e inspección indispensable que este servicio seguirá realizando en los próximos días, por lo que, a buen seguro, también permitirá interceptar pulpo y nécora ilegal, ya sea por exceso de cupo u otros factores, una vez finalizada la veda e iniciada la campaña de forma oficial.

Unos controles que, como subraya la Xunta, permiten proteger el equilibrio de los ecosistemas y favorecer la regeneración de las poblaciones pesqueras, al tiempo que salvaguardan la actividad legal y el sustento de miles de familias gallegas que dependen del mar.