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Jornada de meditación y desconexión en el pabellón de O Pombal

Un momento de la actividad celebrada ayer en O Pombal.

Un momento de la actividad celebrada ayer en O Pombal. / Iñaki Abella

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R. A.

Cambados

Fue finalmente en el pabellón de O Pombal y no en la Fundación Manolo Paz, pero la jornada de yoga y meditación fue un éxito, con un volumen importante de participación. La iniciativa ha sido organizada por el centro de ypoga y meditación Myriam Viéitez en colaboración con el Concello de Cambados. La actividad, que se desarrolló en jornada de mañana y tarde, fue gratuita y de acceso libre, sin necesidad de inscripción previa. El objetivo de la misma ha sido la conmemoración del Día Internacional del Yoga y acercarlo a todo el mundo, incluidas a las familias.

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