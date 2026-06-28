Jornada de meditación y desconexión en el pabellón de O Pombal

Fue finalmente en el pabellón de O Pombal y no en la Fundación Manolo Paz, pero la jornada de yoga y meditación fue un éxito, con un volumen importante de participación. La iniciativa ha sido organizada por el centro de ypoga y meditación Myriam Viéitez en colaboración con el Concello de Cambados. La actividad, que se desarrolló en jornada de mañana y tarde, fue gratuita y de acceso libre, sin necesidad de inscripción previa. El objetivo de la misma ha sido la conmemoración del Día Internacional del Yoga y acercarlo a todo el mundo, incluidas a las familias.