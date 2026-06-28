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Navegación tradicional

«Jalerna» gaña o Triángulo do Cantiño e apreta a Copa Mörling

«Pereka» mantén o liderato na xeral, pero esta aprétase cunha bonita loita entre as dornas da Arousa e de Cambados

Ricardo e Manuel Dios na «Jalerna» antes do inicio da proba.

Ricardo e Manuel Dios na «Jalerna» antes do inicio da proba. / Iñaki Abella

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Adolfo Gago

A Illa

O Triángulo do Cantiño, a terceira das probas contempladas no calendario da Copa Mörling de navegación tradicional, serviu para pór toda a clasificación xeral patas arriba e, ainda que segue como primeira clasificada a «Pereka», de José Antonio Dorado e Alberto Vicente, a distancia comprimiuse e ábrense multitude de posibilidades para as dúas probas que restan.

Na de onte, a gran triunfadora foi «Jalerna», con Ricardo e Manuel Dios como tripulantes, que cruzou na primeira posición a liña de chegada despois de aproveitar o vento de entre oito e doce nudos procedente do suroeste. A dorna pertencente a Dorneiros Regatieros de Cambados protagonizou a empopada dunhas quince dornas na boia de sotavento, sendo a mellor na bolina desde ese punto ata a liña de chegada. A «Jalerna» completaría o percorrido en preto de dúas horas de navegación.

«Jalerna», xunto con «Nécora» de Braulio García e Adelino Santamaría, é unha das dornas que máis preto andivo nas catro edicións anteriores de sacarlle a coroa á «Pereka».

Saída do Triángulo do Cantiño no día de onte. | IÑAKI ABELLA

Saída do Triángulo do Cantiño no día de onte. | IÑAKI ABELLA

A segunda clasificada foi a dorna arousá «Xarandeira», tripulada por Santi Mougán e Ángel Iglesias, integrantes da Asociación Fasquía, mentres o podio se completaba coa dorna «Rosalía», tamén arousá, aínda que da Asociación Cultural Dorna e tripulada por Héctor Suárez e Salvador Rodríguez. As dúas dornas, grazas a esta boa clasificación, experimentan un importante avance na clasificación xeral e presentan a súa candidatura para destronar á «Pereka». Esta rematou o Triángulo do Cantiño na cuarta posición, mentres que na quinta praza cruzou a liña de chegada a dorna «Maristela».

A próxima cita desta competición será no Grove o vindeiro fin de semana, lugar no que se disputará a Regata dos Faros. Unha vez concluida a proba haberá un descanso de máis dun mes para afrontar a loita final, unha última proba que se vai disputar nas augas da ría de Pontevedra, a Regata da Reiboa que se organiza en Combarro. Todo apunta a que, ao igual que anos anteriores, a loita volverá a estar entre as dornas da Illa, encabezadas pola «Pereka» e as cambadesas dos Regateiros Dorneiros, que tratan de acabar co dominio da embarcación que tripulan Dorado e Vicente.

Durante ese descanso da Copa Mörling, a actividade da navegación tradicional non descansará, xa que está previsto que se celebren dúas das citas máis importantes: A Volta a Arousa, que alcanza a súa XLI edición e se disputará o día 11 de xullo e o Triángulo do Bao, que celebrará a súa XXXVII edición o 8 de agosto e que manterá a súa particularidade de que as tripulacións parten desde terra e teñen que aparellar as embarcacións o máis rápido posible.

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Outros eventos, de tipo máis cultural, serán a XIV edición do «Que inchadiña branca vela», a homenaxe das xentes do mar a Rosalía de Castro, no que se remontan o Ulla e o Sar para renderlle tributo no paseo do Espolón de Padrón (1 de agosto); e a Festa Mariñeira de Cambados (14 de agosto).

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