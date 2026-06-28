Gastronomía y música para celebrar en familia el centenario del Céltiga

Es la institución más antigua de A Illa de Arousa y un referente para todas las familias del municipio, ya que por el Céltiga ha pasado, como mínimo, un integrante de cada una de ellas. Es por eso que la Gala que se celebró ayer en la lonja resultó multitudinaria, una fiesta a la que también se unieron políticos locales, e incluso, el presidente de la Diputación Provincial, Luis López, para felicitar a un club que siempre se ha identificado con el municipio. Tampoco faltaron el presidente de la Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, así como Marco Garcés representando al Real Club Celta de Vigo.

La jornada arrancó con una misa a mediodía en la iglesia parroquial de San Xulián, pero el acto central de esta gala se desarrolló en el interior de la lonja de A Illa, donde se celebró una gran comida de confraternización en la que participaron más de 200 personas entre exjugadores, exdirectivos y personas que han tenido algún tipo de relación con el club en los últimos años, además de socios y seguidores que siempre han estado apoyando a la entidad en cualquiera de las categorías que jugase. Los actos estuvieron presididos por los integrantes de la directiva que preside José Ricardo Dios «Harry» y en la comida hubo un buen número de reencuentros, anécdotas y nostalgia. Todo ello se vivió en una comida que tuvo una larga sobremesa, en la que no faltaron productos del mar de Arousa y muchas otras delicias gastronómicas.

El Céltiga reunió a más de 200 personas en la lonja. | IÑAKI ABELLA

La sobremesa casi se extendió hasta la noche, cuando la actividad se trasladaba a la plaza de O Regueiro para asistir a los conciertos para celebrar el centenario del club. Al escenario del «Festival do Centenario» se subió primero Xabier Díaz e Adufeiras do Salitre, uno de los grupos musicales más reconocidos por su reinterpretación de la música tradicional. Tras ellos, llegó el turno de 9Louro, Amovida y JMB Disco Móbil, lo que hacía presagiar que la fiesta se alargaría hasta bien entrada la madrugada.

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Prieto, Zels y Dios en un momento de la comida de ayer | FIRMA

Aunque los actos del centenario, que se vienen celebrando desde el pasado mes de marzo, se dan por finalizados, todavía se puede disfrutar visitando la sala de exposición del Auditorio Municipal donde, desde el pasado mes de marzo, se exponen los cien años de historia del club a través de una muestra fotográfica en la que han trabajado Juan Ricardo Rivas y Daniel Gondar. Esa muestra arrancó con la exposición de las fichas federativas de todos los jugadores que habían pasado por el club, desde las categorías base hasta los sénior, dando la posibilidad de poder retirarlas a los interesados. El club trabaja ahora en la elaboración de una plantilla competitiva para mantenerse en la Tercera RFEF.